مدرب الجديدة طاليب يكشف عن اللائحة النهائية للاعبين المؤهلين للمنافسات الإفريقية ﻿

كشف عبد الرحيم طاليب مدرب فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن اللائحة النهائية للاعبين المؤهلين لخوض منافسات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خلال فترة استعداده للشطر الثاني من

شوف سبور

كشف عبد الرحيم طاليب مدرب فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن اللائحة النهائية للاعبين المؤهلين لخوض منافسات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خلال فترة استعداده للشطر الثاني من منافسات البطولة الاحترافية.

و فيما يلي لائحة اللاعبين المؤهلين :

حراسة المرمى:

يحي الفيلالي، عزيز الكيناني،المهدي أكداي.

خط الدفاع:

محمد حمامي،طارق أستاتي،فابريس نغاه،أيوب بنشاوي،بكاري موسى ندياي،آدم لشهب،يوسف أكردوم،مروان هدهودي.

خط وسط الميدان:

أنور جيد،عادل الحسناوي،محمد علي بامعمر،شعيب المفتول،أيوب نناح،ماريو رونالد ماندرو.

خط الهجوم:

حميد أحداد،عدنان الوردي،سيمون مسوفا،بلال المكري، الحسين خوخوش،يونس الحواصي،حمزة هنوري.