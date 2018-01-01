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يهم المغاربة...البرد بزاف والصقيع في هاذ المناطق اليوم الخميس

بتاريــخ : 18 يناير 2018 / 09:26 يهم المغاربة...البرد بزاف والصقيع في هاذ المناطق اليوم الخميس | مجتمع
يهم المغاربة...البرد بزاف والصقيع في هاذ المناطق اليوم الخميس
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن تبقى الأجواء باردة فوق المرتفعات والمنطقة الشرقية والهضاب العليا مع تكون صقيع.

"شوف تيفي"

 تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن تبقى الأجواء باردة فوق المرتفعات والمنطقة الشرقية والهضاب العليا مع تكون صقيع.

وستكون السماء غائمة بالسهول المحيطية الشمالية والوسطى، وشمال السواحل المحيطية الجنوبية والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية حيث هناك فرصة لنزول قطرات ضعيفة أو قطرات متفرقة من الأمطار .

وستهم سحب منخفضة وكتل ضبابية جوار السواحل خلال الصباح والليل، مع تساقطات ثلجية ستهم مرتفعات الأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية التي يتعدى علوها 2000 متر.

وستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بباقي المناطق، مع هبوب رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الشرق بمنطقة طنجة وضعيفة إلى معتدلة شمالية بالأقاليم الجنوبية، وشمالية إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 4 ودرجتين بمرتفعات الأطلس وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 2 و8 درجات شمال الريف وشمال المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية-الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس واللوكوس والغرب والشاوية والشياظمة والسهول الداخلية وشمال-شرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 8 و14 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 5 و11 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 11 و17 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب-الشرقي والسهول الغربية للأطلس والسهول والسواحل المحيطية والواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية والريف، وما بين 18 و24 درجة بسوس والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقوي الهيجان إلى جد قوي بالسواحل الأطلسية ما بين الرباط وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والعرائش، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الصقيع السهول البرد

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