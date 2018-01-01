زيدان يعلنها صراحة : لا يمكن لي أن أتخيل الريال بدون رونالدو ﻿

عبر زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد، عن تعلقه وتشبته بكريستيانو رونالدو نجم الكرة البرتغالية رفقة الفريق الملكي، مؤكدا أنه لا يتخيل فريقه من دونه.

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عبر زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد، عن تعلقه وتشبته بكريستيانو رونالدو نجم الكرة البرتغالية رفقة الفريق الملكي، مؤكدا أنه لا يتخيل فريقه من دونه.

وقال زيدان، إنه لا يتخيل أن يرى ريال مدريد من دون كريستيانو، معتبرا أنه في ناديه وكل الشغوفين بالمتيمين بقميص الملكي يتمنون بقاءه.

وأفاد زيدان، أن فريقه تعرض للكثير من الشائعات خلال أيام الماضية، مشيرا إلى أن الشيء الوحيد الذي يجب أن يفكر فيه رونالدو داخل النادي هو أن يلعب كما يعرف.

وتابع قائلا : "من خلال الفوز نقلب هذه الدينامية، يجب أن نفوز في مباراة، وآمل في حصولها الخميس" في مسابقة الكأس أمام ليغانيس في ذهاب ربع النهائي.