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ميسي يوجه رسالة مؤثرة للأسطورة البرازيلية رونالدينيو

بتاريــخ : 18 يناير 2018 / 08:52 ميسي يوجه رسالة مؤثرة للأسطورة البرازيلية رونالدينيو | سبور
ميسي يوجه رسالة مؤثرة للأسطورة البرازيلية رونالدينيو
خصص ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الاسباني لكرة القدم، حيزا مهما لزميله السابق رونالدينيو عبر حسابه الرسمي '' انستاغرام'' بمناسبة الاعلان عن اعتزاله لكرة القدم.

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خصص ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الاسباني لكرة القدم، حيزا مهما لزميله السابق رونالدينيو عبر حسابه الرسمي " انستاغرام" بمناسبة الاعلان عن اعتزاله لكرة القدم.

ووجه ليوينل رسالة مؤثرة للأسطورة البرازيلية قائلا : "كما كنت أقول دوما، تعلمت الكثير إلى جوارك. سأكون ممتنا لك دائما لجعل الأمور أكثر سهولة حين انضممت للفريق".

وتابع ميسي: "كنت محظوظا بما فيه الكفاية لأتشارك معك أمورا كثيرة وأنا سعيد جدا بذلك لأنه إضافة لكونك نجم في الكرة، أنت شخص عظيم وهذا هو الأهم".

وأتم ميسي "رغم قرارك بالاعتزال، لن تنسى أبدا كرة القدم ابتسامتك… أتمنى لك الأفضل يا روني"، وفقا لوكالة "سونتيك".

وارتدى رونالدينيو قميص ميلان الإيطالي، قبل أن ينضم لكيريتارو المكسيكي ومنه إلى فلامنغو وفلومينينزي وأتلتيكو مينيرو في البرازيل ولعب دورا مهما في مسار ليونيل ميسي خلال أول ظهور له مع الفريق الأول لبرشلونة حينما كان رونالدينيو نجمها الأول آنذاك..

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