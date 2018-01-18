كيم كاردشيان تُرزق بمولودة جديدة من أم بديلة ﻿

رزقت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان بمولودتها الثالثة من مغني “الراب” كانيه ويست و أم بديلة.

شوف تيفي:

رزقت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان بمولودتها الثالثة من مغني “الراب” كانيه ويست و أم بديلة.

واستخدمت كيم كاردشيان يوم أمس الثلاثاء تطبيقها الخاص لتعلن من خلاله عن هذا الخبر، مؤكدة أن ابنتها نورث وابنها سينت يشعران بحماس بالغ لاستقبال أختهما الجديدة.

وأكدت كيم كاردشيان أن ابنتها من أم بديلة ولدت يوم الاثنين 15 يناير في تمام الساعة 12:47 فجرا وبلغ وزنها 3.4 كيلوغرامات.

وعن عدم دعوة الأم البديلة إلى حفل تقديم الهدايا لطفلتها، قالت كيم في برنامج The Real اليوم الخميس 16 نوفمبر 2017 : "لا أعلم، قدمتها لعائلتي صباح ذلك اليوم، فقط اعتقد… لا أعلم، إنه قرار غريب أن أتخذه".

وتابعت: "بالتأكيد كنت أريدها أن تكون موجودة، لكني لم أشرح لأطفالي تفاصيل الأمر بعد".

وأضافت: "أردت فقط أن أحتفل بالمولودة المنتظرة، أعتقد أن علي شرح الأمر للطفلين أولا، وأعرف كيف سأشرح الأمر لهما".