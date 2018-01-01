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هذا ما تقرر بخصوص تنظيم مؤتمر لمنظمة الماسونية في دولة قريبة من المغرب

بتاريــخ : 18 يناير 2018 / 08:13 هذا ما تقرر بخصوص تنظيم مؤتمر لمنظمة الماسونية في دولة قريبة من المغرب | دولي
هذا ما تقرر بخصوص تنظيم مؤتمر لمنظمة الماسونية في دولة قريبة من المغرب
أعلن فندق الملك فهد بن عبد العزيز ''ميريديان'' المتواجد بدولة السنغال إلغاء مؤتمر للماسونية الذي كان يخطط ناشطون في هذا التنظيم العالمي تنظيمه بداية شهر فبراير المقبل، نظرا للضغط الكبير الذي مارسه

 "شوف تيفي"

 أعلن فندق الملك فهد بن عبد العزيز "ميريديان" المتواجد بدولة السنغال إلغاء مؤتمر للماسونية الذي كان يخطط ناشطون في هذا التنظيم العالمي تنظيمه بداية شهر فبراير المقبل، نظرا للضغط الكبير الذي مارسه الشعب السنغالي الرافض لنشاط هذه المنظمة.

 وحسب موقع "الصحراء ميديا" الموريتاني فإن صحيفة "آس" السنغالية، أكدت في عددها الصادر أمس الثلاثاء، أن إدارة الفندق تراجعت عن احتضان المؤتمر الذي يطلق عليه منظموه اسم: "اللقاءات الإنسانية والأخوية في أفريقيا ومدغشقر"، والتي يتم تخصيصها لمناقشة التحديات أمام تنظيم الماسونية.

 وأشار المصدر ذاته أن المنظمة، حجزت صالة المؤتمرات في الفندق الذي يعد من بين أفخم الفنادق في العاصمة السنغالية دكار، ولكن إدارة الفندق ألغت الحجز، بعد الضغط الشعبي في السنغال، حيث هدد عدد كبير من السنغاليين باقتحام الفندق إذا ما نظم فيه المؤتمر الماسوني.

 تجدر الإشارة إلى أن المنظمة الماسونية، سبق لها تنظيم مؤتمر في الكاميرون، ومدغشقر، قبل أن يتم اختيار مدينة دكار لاحتضان المؤتمر السادس والعشرين لإخوة النور كما يلقبهم أعضاء التنظيم الماسوني.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الماسونية الشعب السنيغالي القاعة صالة المؤتمرات دكار

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