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مشجع يتعرض لثلاثة طعنات خطيرة بالقرب من الملعب

بتاريــخ : 18 يناير 2018 / 07:46 مشجع يتعرض لثلاثة طعنات خطيرة بالقرب من الملعب | دولي
مشجع يتعرض لثلاثة طعنات خطيرة بالقرب من الملعب
تعرض مشجع فريق اتليتيكو مدريد البالغ من العمر 22 عاما للطعن قرب ملعب واندا متروبوليتانو معقل فريقه قبل انطلاق مباراته أمام إشبيلية برسم ذهاب دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا.

شوف سبور

تعرض مشجع فريق اتليتيكو مدريد البالغ من العمر 22 عاما للطعن قرب ملعب واندا متروبوليتانو معقل فريقه قبل انطلاق مباراته أمام إشبيلية برسم ذهاب دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا.

وكشفت صحيفة الموندو أن المشجع كان يرتدي قميصا يحمل عبارة تشير إلى التراس أتليتيكو، ليتعرض للطعن خلال مشاجرة بالقرب من محطة مترو لاس موساس.

وذكرت ذات المصادر ان المشجع تعرض لثلاثة طعنات في الفخذ والذراع والظهر.

وانهزم أتليتيكو خلال مباراته مع اشبيلية بهدفين لواحد رغم تقدمه بهدف دييجو كوستا في الدقيقة 73 ليستقبل هدفين متتاليين حيث تعادل ميجيل أنخيل مويا بالخطأ في مرماه ثم انتزع خواكين كوريا الفوز قبل النهاية بدقيقتين.

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شوف سبور المغرب الطعن الالتراس اتليتيكو

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