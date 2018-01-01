السلامي: رونار داير الكعبي بين عينيه واجتامعنا على قبلو قبل مباراة غينيا ﻿

كشف جمال السلامي مدرب المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، أنه اجتمع صباح يومه الأربعاء بهيرفي رونار مدرب المنتخب الأول في اجتماع خاص للحديث عن الإمكانيات التقنية والفنية التي يتوفر عليها المهاجم

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كشف جمال السلامي مدرب المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، أنه اجتمع صباح يومه الأربعاء بهيرفي رونار مدرب المنتخب الأول في اجتماع خاص للحديث عن الإمكانيات التقنية والفنية التي يتوفر عليها المهاجم أيوب الكعبي، مؤكدا أن الطاقم التقني للمنتخب الأول خصص حيزا مهما واهتماما كبيرين للاعب نهضة بركان.

وقال السلامي خلال المؤتمر الصحفي بعد فوزه على منتخب غينيا، إن الكعبي له من الإمكانيات الكروية التي تخول له حمل قميص أكبر الأندية العالمية، موضحا أنه كان وراء صعود فريقه الأول الراسينغ البيضاوي للقسم الاحترافي، وأنقذ نهضة بركان من موسم كارثي خلال الشطر الأول من منافسات البطولة الاحترافية.

وتابع قائلا : رونار داير الكعبي بين عينيه وإن شاء الله غادي يكون عندو مستقبل كبير في كرة القدم''.