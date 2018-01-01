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شبكة تزور وثائق السيارات الفارهة بالبيضاء

بتاريــخ : 18 يناير 2018 / 03:27 شبكة تزور وثائق السيارات الفارهة بالبيضاء | مجتمع
شبكة تزور وثائق السيارات الفارهة بالبيضاء
أحال عناصر الأمن بمدينة الدار البيضاء، على قاضي التحقيق شبكة، وصفت بـ ''الخطيرة'' متخصصة في تزوير وثائق السيارات الفارهة، وذلك حسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الخميس.

''شوف تيفي''

أحال عناصر الأمن بمدينة الدار البيضاء، على قاضي التحقيق شبكة، وصفت بـ ''الخطيرة'' متخصصة في تزوير وثائق السيارات الفارهة، وذلك حسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الخميس.

وأوضحت اليومية بأن النيابة العامة تابعت أفراد الشبكة من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات وتزوير وثائق إدارية تصدرها الإدارة العامة، وحيازة سيارات تحمل صفائح مزورة والمشاركة في كل ذلك واستعمال وثائق مزورة.

وجاء توقيف متهم على خلفية أبحاث لعناصر تابعة للدرك الملكي بعد الاستماع إلى شكاية مواطن، وقع ضحية سمسار باعه سيارة فارهة مسروقة بوثائق سيارة أخرى.

‫شوف تيفي

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