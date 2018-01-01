السلامي : نستحق الفوز على غينيا والحافظي لا خوف عليه ﻿

عبر جمال السلامي مدرب المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، عن ارتياحه بالمستوى والأداء الذي ظهر به اللاعبون خلال الجولة الثانية من منافسات كأس أمم إفريقيا أمام غينيا وضمان تأهله للدور الربع.

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عبر جمال السلامي مدرب المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، عن ارتياحه بالمستوى والأداء الذي ظهر به اللاعبون خلال الجولة الثانية من منافسات كأس أمم إفريقيا أمام غينيا وضمان تأهله للدور الربع.

وقال السلامي خلال المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة، إن إصابة عبد الإله الحافيظي لاتدعو للقلق مؤكدا أنه سيخضع يوم غد الخميس للفحوصات الطبية للحسم في حضوره أمام منتخب السودان برسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وأوضح مدرب المنتخب المحلي، أنه رغم الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف وتقديم عروض فرجوية خلال الجولة الثانية إلا أن خروج الحافيظي أثر سلبا على مردودية اللاعبين متمنيا أن يكون حاضرا في كل المباريات المتبقية من الشان.

وتابع قائلا :'' المنتخب المغربي حقق فوزا مستحقا.. سأنتظر نتائج الفحوصات الطبية لكل من الحافيظي والسعيدي وبعدها سأضع خطط الطريق نحو اللقب''.