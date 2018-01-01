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مثير..اعتقال ''ليوتنان'' وسبعة مخازنية بالناظور والقضية فيها المخدرات والملاين

بتاريــخ : 18 يناير 2018 / 02:59 مثير..اعتقال ليوتنان وسبعة مخازنية بالناظور والقضية فيها المخدرات والملاين | حوادث و حقوق
مثير..اعتقال ''ليوتنان'' وسبعة مخازنية بالناظور والقضية فيها المخدرات والملاين
أوقع كمين نصبه الدرك الملكي بسرية قرية أركمان، بتنسيق مع سرية الدرك بمركز جماعة رأس الما الساحليتين تحت الإشراف المباشر للوكيل العام للملك بالناظور، زوال أمس الثلاثاء ضابطا ساميا في القوات

''شوف تيفي''

أوقع كمين نصبه الدرك الملكي بسرية قرية أركمان، بتنسيق مع سرية الدرك بمركز جماعة رأس الما الساحليتين تحت الإشراف المباشر للوكيل العام للملك بالناظور، زوال أمس الثلاثاء ضابطا ساميا في القوات المساعدة برتبة ملازم ''ليوتنان'' رفقة سبعة عناصر من الجهاز نفسه وأربعة مدمنين متلبسين بحيازة مبلغ كبير من المال وبضائع ممنوعة كانت على سيارتين للدفع الرباعي.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الخميس، فقد اعتقلت عناصر الدرك المتهمين ال 12 بجماعة البركانيين الفاصلة بين القريتين وتحديدا في باحة استراحة كائنة على الطريق الساحلي، إذ وجد في حوزتهم 23 مليونا، كما تم حجز سيارتين رباعيتي الدفع كانتا بحوزة الأشخاص المدنيين الأربعة المعتقلين رفقة المجموعة التابعة للقوات المساعدة.

وحاول الملازم في القوات المساعدة في وقت سابق إرشاء عناصر الدرك الملكي ب 10 ملايين لتسهيل مرور شحنة من المخدرات قبل إخبار الوكيل العام الذي أمر بنصب كمين له، كما عثر على ثلاثة أطنان من البنزين من الصنف الممتاز، اتضح من خلال الأبحاث الميدانية الأولية أنها كانت مخصصة للاستعمال في شحن زوارق مطاطية راسية في عرض البحر استعدادا للقيام بمهمة نقل المهاجرين السريين نحو التراب الإسباني، كما تم حجز مبالغ مالية من العملات الأجنبية والوطنية وكذا عدد من الهواتف المحمولة لدى الموقوفين.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مطاط جماعة الدركيين القوات المساعدة زوارق الدرك الملكي

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