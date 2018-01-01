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شُبهة التزوير تلاحق مسؤولا ب ''البيجيدي''

بتاريــخ : 18 يناير 2018 / 02:37 شُبهة التزوير تلاحق مسؤولا ب البيجيدي | بوليتيك
شُبهة التزوير تلاحق مسؤولا ب ''البيجيدي''
لم يتم تقديم نائب لرئيس مقاطعة الصخور السوداء،ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، أمام وكيل الملك لدى إبتدائية البيضاء،رغم مرور حوالي شهر، على أمر النيابة العامة الإستماع إليه، بخصوص شهادة تأمينات

شوف تيفي

 لم يتم تقديم نائب لرئيس مقاطعة الصخور السوداء،ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، أمام وكيل الملك لدى إبتدائية البيضاء،رغم مرور حوالي شهر، على أمر النيابة العامة الإستماع إليه، بخصوص شهادة تأمينات صادرة عن شركة يملكها،يشتبه في أنها مزورة.

وأفادت مصادر ''الصباح'' أن مسؤول بيجيدي، ورد إسمه أثناء إستنطاق ممثل النيابة العامة،لمستخدم بشركة تأمينات، أثناء مثوله أمامه، وتنصل الأخير من مسؤولية إصدار الشهادة، ما دفع إلى الأمر بتقديم مدير الشركة،الذي يشغل في الأن نفسه مهمة نائب رئيس جماعة الصخور السوداء.

وعلمت ''الصباح'' أن الوثيقة نفسها قدمت رفقة إتفاقات بين المقاول والضحية،في قضية منية للمطالبة بالتعويض،رغم أن المقاول نفسه سبب أضرار جراء عدم إستكماله أشغال البناء التي جرى الإتفاق عليها،ورغم تقديمه شهادة مزورة في الملف تخص تأمين عمال الورش.

وجرت حجوزات تحفظية على العقار،كما أجرى الضحية بدوره حجوزات،ضمنها حجز تحفظي على السجل التجاري الخاص بشركة التأمينات.

 

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