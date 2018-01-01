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الدنمارك توجه صفعة جديدة للبوليساريو

بتاريــخ : 18 يناير 2018 / 02:33 الدنمارك توجه صفعة جديدة للبوليساريو | دولي
الدنمارك توجه صفعة جديدة للبوليساريو
في خطوة تحسب لصالح الدبلوماسية المغربية، أبلغت الحكومة الدنماركية برلمان البلاد بأنها قبلت إقتراح اللجنة الأوروبية للشروع في مفاوضات بشأن إتفاق الصيد الجديد مع المغرب،طالبة دعم المفوضية

 شوف تيفي

 في خطوة تحسب لصالح الدبلوماسية المغربية، أبلغت الحكومة الدنماركية برلمان البلاد بأنها قبلت إقتراح اللجنة الأوروبية للشروع في مفاوضات بشأن إتفاق الصيد الجديد مع المغرب،طالبة دعم المفوضية الأوروبية لتمكينها من التفاوض على الإتفاق الجديد للصيد مع المغرب في إطار الإستعداد لإنتهاء البرتكول الحالي، منتصف الصيف القادم.

ويعد القرار صفعة لجبهة لبوليساريو التي تعتبر الدنمارك إحدى قلاعها بسبب تواجد عدد من المؤيدين لأطروحتها في البلاد .

وتأتي هذه الخطوة حسب يومية المساء، بعد أشهر على تأكيد الدنمارك أن إستيراد المنتجات من الصحراء المغربية قانوني ولا يتعارض مع الشرعية الدولية،لأن سكان الصحراء يستفيدون بشكل مباشر من موارد هذه المنطقة.

 

‫شوف تيفي

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