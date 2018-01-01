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ترامب ينفي نقل السفارة الأمريكية إلى ''القدس'' .. وهذه آخر المستجدات

بتاريــخ : 18 يناير 2018 / 02:18 ترامب ينفي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس .. وهذه آخر المستجدات | دولي
ترامب ينفي نقل السفارة الأمريكية إلى ''القدس'' .. وهذه آخر المستجدات
نفى الرئيس الأمريكي ''دونالد ترامب'' اليوم الأربعاء أن يكون النقل المزمع للسفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس خلال عام ، وذلك بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي ''بنيامين نتنياهو'' إنه يتوقع نقلها

''شــوف تيفي''

نفى الرئيس الأمريكي ''دونالد ترامب'' اليوم الأربعاء أن يكون النقل المزمع للسفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس خلال عام ، وذلك بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي ''بنيامين نتنياهو'' إنه يتوقع نقلها بحلول هذا الموعد.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قال الشهر الماضي إن نقل السفارة ''ربما لا يكون قبل ثلاث سنوات وهذا (تقدير) طموح للغاية'' وهو إطار زمني أرجعه مسؤولون في الإدارة إلى العمليات اللازمة للعثور على موقع وتأمينه فضلا عن ترتيب سكن للدبلوماسيين.

وقال ''نتنياهو'' وفقا لصحافيين يرافقونه في زيارته إلى الهند اليوم الأربعاء ''تقييمي الراسخ أن ذلك سيتم أسرع مما تتوقعون .. خلال عام من الآن''، وردا على سؤال عن هذا التصريح قال ترامب لرويترز في مقابلة إن ذلك ليس صحيحا.

وقال ''بنهاية العام؟ نتحدث عن سيناريوهات مختلفة ... نحن لا ندرس ذلك''، لكن ترامب قال إنها ستكون ''سفارة جميلة لكن لن تكلف 1.2 مليار دولار'' في إشارة إلى ما يقول إنها تكلفة السفارة الأمريكية الجديدة في لندن.

هـــذا وقد ألغى ترامب الأسبوع الماضي زيارة إلى لندن لافتتاح السفارة الجديدة ولام سلفه باراك أوباما على بيع مبنى السفارة القديم ''بمبلغ زهيد'' في اتفاق سيء.

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