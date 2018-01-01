30 مثليا مغربيا يطلبون اللجوء ﻿

وضعت السلطات الإسبانية حوالي 30 مثليا مغربيا،ضمنهم نساء،في أجنحة خاصة بمراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بمليلية المحتلة،في إنتظار تسوية وضعيتهم القانونية وتمكينهم من صيغة اللجوء الجنسي

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وضعت السلطات الإسبانية حوالي 30 مثليا مغربيا،ضمنهم نساء،في أجنحة خاصة بمراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بمليلية المحتلة،في إنتظار تسوية وضعيتهم القانونية وتمكينهم من صيغة اللجوء الجنسي المنصوص عليها في القانون الإسباني.

ونقلت الصحافة الإسبانية أن مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين بمليلية، إستقبل ثلاثين طالبا للحصول على اللجوء والحماية الدولية لأسباب تتعلق بالميول الجنسي المثلي، أغلبهم قادمون من مدن مغربية.

ووفقا للمصادر نفسها،توجد نساء ضمن هذه المجموعة المطالبة بالحصول على اللجوء لأسباب جنسية،التي جرى عزلها داخل مركز الإيواء عن بقية المهاجرين غير الشرعيين لصعوبة تعايش الأشخاص الأخرين مع هذه الفئة.