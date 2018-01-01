 إحالة أستاذين على غرفة الجنايات بتهمة الاعتداء الجنسي على تلميذات ببركان ﻿
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إحالة أستاذين على غرفة الجنايات بتهمة الاعتداء الجنسي على تلميذات ببركان

بتاريــخ : 18 يناير 2018 / 02:06 إحالة أستاذين على غرفة الجنايات بتهمة الاعتداء الجنسي على تلميذات ببركان | مجتمع
إحالة أستاذين على غرفة الجنايات بتهمة الاعتداء الجنسي على تلميذات ببركان
أفادت مصادر إعلامية موثوقة أن سرية الدرك الملكي بتافوغالت التابعة لإقليم بركان، أحالت صبيحة أول أمس الثلاثاء،

 شوف تيفي

  أفادت مصادر إعلامية موثوقة أن سرية الدرك الملكي بتافوغالت التابعة لإقليم بركان، أحالت صبيحة أول أمس الثلاثاء، على غرفة الجنايات التابعة للمحكمة الاسئنافية بوجدة أستاذين يعملان بإحدى المدارس الإبتدائية بالإقليم بتهمة الاعتداء الجنسي على تلميذات قاصرات يتابعن دراستهن بفرعية تابعة لمجموعة مدارس ابن جرير الطبري الخاضعة لنفوذ المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية لبركان.

المصادر ذاتها أوضحت لجريدة المساء أن عناصر الدرك الملكي بتافوغالت قامت باعتقال أستاذ يتجاوز عمره خمسين سنة على خلفية شكاوى تقدم بها أولياء أربع تلميذات يتهمن فيها أستاذهن بالاعتداء الجنسي عليهن وهي التهمة نفسها التي وجهت لأستاذ ثان خلال الموسم الدراسي الماضي والذي تم تنقيله إلى مدرسة ابتدائية أخرى داخل الإقليم.

 

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