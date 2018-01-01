 فريق حزب المصباح يحيل على مكتب مجلس النواب مقترح قانون لتحديد شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان ﻿
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فريق حزب المصباح يحيل على مكتب مجلس النواب مقترح قانون لتحديد شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان

بتاريــخ : 18 يناير 2018 / 01:45 فريق حزب المصباح يحيل على مكتب مجلس النواب مقترح قانون لتحديد شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان | بوليتيك
فريق حزب المصباح يحيل على مكتب مجلس النواب مقترح قانون لتحديد شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان
كشف فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أنه أحال يومه الأربعاء 17 يناير 2018 على مكتب مجلس النواب، مقترحَ قانون لتحديد شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان.

 ''شوف تيفي''

كشف فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أنه أحال يومه الأربعاء 17 يناير 2018 على مكتب مجلس النواب، مقترحَ قانون لتحديد شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان.

 وأكد فريق حزب المصباح في بلاغ له صادر عن اجتماع طارئ لمكتبه، عُقد أمس الثلاثاء، أن الإحالة جاءت بعد استنفاذ إمكانية التوافق على حلّ يضمن معالجة حقيقية لهذا النظام، وعدم اللجوء إلى ميزانية الدولة لسد عجزه.

 وذكر البلاغ ذاته أن فريق حزب العدالة والتنمية سبق له أن أبلغ موقفه القاضي بتصفية هذا النظام، برسالة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 6 أكتوبر 2017، موضحا أن الفريق حرص منذ تاريخ 6 أكتوبر 2017، ونزولا عند رغبة رئيس المجلس للعمل على الوصول إلى حل توافقي، على حضور كل الاجتماعات التي عُقدت لهذا الغرض، من أجل اقتراح حلول حقيقية لمعالجة وضعية نظام معاشات أعضاء البرلمان، وذلك أخذا بعين الاعتبار للتخوفات التي تم التعبير عنها بخصوص وضع بعض البرلمانيين، الذين لم يسبق لهم الاستفادة نهائيا من المعاش، أو الذين استفادوا بحصة تقل عن مجموع اشتراكاتهم المباشرة.

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المغرب شوف تيفي حزب العدالة والتنمية رسالة رسمية الفريق مجلس النواب المعاش

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