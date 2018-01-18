 50 منخرطا يرفعون دعوى استعجالية لدى المحكمة الابتدائية ضد حسبان ﻿
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50 منخرطا يرفعون دعوى استعجالية لدى المحكمة الابتدائية ضد حسبان

بتاريــخ : 18 يناير 2018 / 01:20 50 منخرطا يرفعون دعوى استعجالية لدى المحكمة الابتدائية ضد حسبان | سبور
50 منخرطا يرفعون دعوى استعجالية لدى المحكمة الابتدائية ضد حسبان
رفع مجموعة من المنخرطين داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، دعوى استعجالية للمحكمة الابتدائية لمدينة الدار البيضاء، ضد سعيد حسبان رئيس النادي.

شوف سبور

رفع مجموعة من المنخرطين داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، دعوى استعجالية للمحكمة الابتدائية لمدينة الدار البيضاء، ضد سعيد حسبان رئيس النادي.

وكشف منخرط رجاوي في اتصال هاتفي لشوف سبور، أن 50 منخرطا رفعوا دعوى استعجالية ضد الرئيس بعد امتناعه عن عقد جمع عام استثنائي لانتخاب رئيس جديد لتسيير القلعة الخضراء خلال المرحلة الحرجة التي يمر منها النادي.

تجدر الإشارة إلى أن الجمع العام الذي انعقد بإحدى القاعات الرياضية يوم الجمعة الماضي، لم يكتمل بعد دخول حسبان في مشادة كلامية مع الرئيس السابق محمد بودريقة.

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