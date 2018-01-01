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مثــــير.. اكتشاف أكبر مغارة غارقة على وجه الأرض

بتاريــخ : 18 يناير 2018 / 01:15 مثــــير.. اكتشاف أكبر مغارة غارقة على وجه الأرض | دولي
مثــــير.. اكتشاف أكبر مغارة غارقة على وجه الأرض
اكتشفت مجموعة من الغواصين وصلة بين كهفين تحت الماء في شرق المكسيك يعتقد أنها أكبر مغارة غارقة على وجه الأرض وهو اكتشاف قد يساعد في إلقاء المزيد من الضوء على حضارة المايا القديمة.

''شــوف تيفي''

اكتشفت مجموعة من الغواصين وصلة بين كهفين تحت الماء في شرق المكسيك يعتقد أنها أكبر مغارة غارقة على وجه الأرض وهو اكتشاف قد يساعد في إلقاء المزيد من الضوء على حضارة المايا القديمة.

وذكر مشروع غران أكويفيرو مايا المخصص لدراسة المياه الجوفية في شبه جزيرة يوكاتان أن المغارة التي تمتد 347 كيلومترا تم استكشافها بعد تفقد متاهة من القنوات المغمورة على مدى شهور، مشيرا إلى أن المجموعة توصلت إلى أن شبكة الكهوف المعروفة باسم ''ساك أكتون'' قرب شاطئ منتجع تولوم والتي كانت تمتد 263 كيلومترا موصولة بشبكة دوس أوخوس التي يبلغ طولها 83 كيلومترا حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء .

وقال مدير المشروع ''جويليرمو دي أندا '': ''إن الاكتشاف سيساعد في فهم تطور الثقافة الغنية للمنطقة التي هيمنت عليها حضارة المايا قبل الغزو الأسباني ''، وتمتلئ شبه جزيرة يوكاتان بآثار شعب المايا الذي كانت مدنه تعتمد على شبكة من الكهوف المغمورة الموصولة بالمياه الجوفية والتي تعرف باسم الفجوات الصخرية، حيث كان لبعض الفجوات الصخرية دلالات دينية خاصة لدى شعب المايا الذي مازال أحفاده يسكنون المنطقة.

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