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الكعبي يتربع على عرش هدافي '' الشان ''

بتاريــخ : 18 يناير 2018 / 01:08 الكعبي يتربع على عرش هدافي الشان | سبور
الكعبي يتربع على عرش هدافي '' الشان ''
تصدر أيوب الكعبي مهاجم المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، سبورة هدافي الجولة الثانية من منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين التي تجرى بالمغرب في الفترة ما بين 13يناير و 4 فبراير

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تصدر أيوب الكعبي مهاجم المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، سبورة هدافي الجولة الثانية من منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين التي تجرى بالمغرب في الفترة ما بين 13يناير و 4 فبراير المقبل.

واحتل الكعبي الرتبة الأولى بعد تسجيل خمسة أهداف في مجموع المباراتين، بعد تألقه في المباراة الأولى أمام موريتانيا بهدفين، وإضافة ثلاثية أخرى (هاتريك) في شباك منتخب غينيا.

فيما يلي ترتيب باقي هدافي البطولة القارية :

هدفان : صلاح طاهر السيد (ليبيا).

- هدف واحد : إسماعيل الحداد وأشرف بنشرقي (المغرب)، عمر سليمان وسيف الدين مالك وولاء الدين موسى (السودان)، سوكو أمادو، سايدوبا بيسيري كامارا (غينيا)، شارليس هامبيرا (ناميبيا)، لازاروس كامبولي وأوكيستين كاباسو وفاكسون كابومبو (زامبيا)، ديريك نسيبامبي (أوغندا)، زكرياء الهرش (ليبيا)، جينيور ماكياس (الكونغو).

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شوف سبور المغرب المنتخب المحلي أيوب الكعبي

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