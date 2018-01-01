فرنســـا تقطر الشمع على ''الجزائر'' في قضية ''الصحراء المغربية'' ﻿

أكدت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية أن وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، سيذكر، خلال محادثات اليوم الأربعاء بباريس مع السيد هورست كولر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم

''شــوف تيفي''

أكدت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية أن وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، سيذكر، خلال محادثات اليوم الأربعاء بباريس مع السيد هورست كولر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء، بأن المخطط المغربي للحكم الذاتي لسنة 2007 يشكل قاعدة جادة وذات مصداقية لتسوية هذا النزاع.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية في بلاغ أن السيد جان إيف لودريان سيذكر أيضا بتشبث فرنسا بالاحترام التام لاتفاقيات وقف إطلاق النار، وسيجدد التأكيد على دعم فرنسا لحل عادل مستدام ومقبول من جميع الأطراف في الصحراء، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وسيجدد الدبلوماسي الفرنسي ، أيضا، الدعم الكامل لبلاده للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في مهمته، وكذا تشبثها بالمينورسو.

وسيقوم السيدان لودريان وكولر، من جهة أخرى، يضيف البلاغ، بتقييم للاتصالات التي أجراها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة منذ تسلمه لمهامهم في غشت 2017، وكذا المراحل القادمة في مهمته والوضع في الصحراء.

وكانت فرنسا قد أشادت، في غشت الماضي، بتعيين هورست كولر مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، مؤكدة ''دعمها الكامل له'' في هذه المهمة.

وأكد تصريح لوزارة الشؤون الخارجية أن فرنسا تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 قاعدة جادة وذات مصداقية من أجل حل متفاوض بشأنه.

وشددت على أهمية إعادة إطلاق على الفور للمسلسل السياسي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل عادل، دائم ومقبول من جميع الأطراف، كما أكد على ذلك قرار 2351 لمجلس الأمن بتاريخ 28 أبريل 2017.