سجين وافته المنية اليوم بالسجن المحلي عين السبع ﻿

أعلنت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 عن وفاة السجين المسمى (م.م)، وذلك صباح يومه الأربعاء 17 يناير 2018 بمصحة المؤسسة، حيث كان يعاني قيد حياته من مرض السل المزمن.

''شــوف تيفي''

أعلنت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 عن وفاة السجين المسمى (م.م)، وذلك صباح يومه الأربعاء 17 يناير 2018 بمصحة المؤسسة، حيث كان يعاني قيد حياته من مرض السل المزمن.

وحسب ''بلاغ'' توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه فقد سبق للسجين المذكور أن استفاد من العلاج عدة مرات بمصحة المؤسسة، حيث تم عرضه على طبيب المؤسسة 6 مرات، وأُجريت له مجموعة من الفحوصات الطبية، كما تم عرضه مرة واحدة على طبيب الأمراض الصدرية، في حين تم إخراجه أربع مرات إلى مستعجلات مستشفى ابن رشد.

وأضـاف ''البلاغ'' أنه سبق وتم إخراج السجين المتوفى إلى مستشفى 20 غشت، بتاريخ 16 يناير 2018، كما تم إخراجه إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاج، علما أنه كان يستفيد من حصة الدعم التنفسي بمادة الأكسجين بمصحة المؤسسة.

وجدير بالذكر أن الراحل هو من مواليد سنة 1964، وكان محكوما ابتدائيا بـ 10 أشهر من أجل مسك المخدرات والاتجار فيها.