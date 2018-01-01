صــــادم ..الرئيس الأمريكي أيد ''بن سلمان'' في تعذيب الأمراء والاستيلاء على أموالهم .. وهـــذه التفاصيل ﻿

كشف مصدر داخل المملكة العربية السعودية لصحيفة بريطانية، يوم الأربعاء 17 يناير 2018، أنَّ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يتباهى بتأييد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ''للانقلاب'' الذي نفذه .

''شوف تيفي''



كشف مصدر داخل المملكة العربية السعودية لصحيفة بريطانية، يوم الأربعاء 17 يناير 2018، أنَّ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يتباهى بتأييد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ''للانقلاب'' الذي نفذه .

وبحسب صحيفة ''الديلي ميل'' البريطانية، كان الأمير محمد بن سلمان قد صرّح لمساعديه المقربين بأنَّ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعرب صراحةً عن تأييده ما حدث من انتزاعٍ للسلطة تضمَّن اعتقال 11 أميراً من الأسرة الحاكمة إلى جانب مئات المسؤولين ورجال الأعمال، في مداهماتٍ جرت بعد منتصف الليل بجميع أرجاء المملكة، وخاصة الأمير الوليد بن طلال.

وتعقيباً على ذلك، قال مصدر مقرّب من الأمير محمد بن سلمان لصحيفة ''الديلي ميل''، إنَّ الأمير قد ''تباهى'' بالعلاقة الوطيدة التي تجمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره غاريد كوشنر، وزعم أنَّ الرئيس الأمريكي يؤيد سيطرته على السلطة.

في ذات السياق تتطابق هذه المزاعم بشدة مع ما ورد على لسان مصدر مطلّع في الكتاب الذي أثار ضجة بالولايات المتحدة ''Fire and Fury'' للكاتب الصحافي مايكل وولف؛ إذ ذكر أنَّ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال لأصدقائه: ''ها قد وضعنا رجُلنا على العرش!''، في إشارةٍ إلى كون الانقلاب الذي حدث في المملكة العربية السعودية من تدبيره هو وصهره غاريد كوشنر، بحسب الصحيفة البريطانية.

وسبق واعتقلت السلطات عدداً من الأمراء السعوديين، من بينهم الأمير الوليد بن طلال -أحد أغنى أغنياء العالم- فجأةً، وقامت بوضعهم قيد الإقامة الجبرية في فندق الريتز-كارلتون بالعاصمة السعودية الرياض؛ بل وتعذيبهم، وفقاً لما صرّح به أحد المصادر للصحيفة البريطانية ذاتها.

وكانت السلطات السعودية قد أعربت عن رغبتها في استرداد أصول وممتلكات بقيمة 100 مليار دولار أمريكي، تزعم أنَّ الأمراء المحتجزين قد جمعوها بطريق الفساد. وعلى ما يبدو، توصّل العديد من الأمراء المحتجزين إلى تسويةٍ مع السلطات مقابل إطلاق سراحهم.