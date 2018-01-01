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افتتاح حــي جامعي بسلوان بطاقة إيوائية تبلغ 678 سريرا

بتاريــخ : 18 يناير 2018 / 00:13 افتتاح حــي جامعي بسلوان بطاقة إيوائية تبلغ 678 سريرا | مجتمع
افتتاح حــي جامعي بسلوان بطاقة إيوائية تبلغ 678 سريرا
جرى، اليوم الأربعاء بسلوان (إقليم الناظور)، افتتاح حي جامعي، بطاقة إيوائية تبلغ 678 سريرا، من طرف كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي.

''شـوف تيفي''

جرى، اليوم الأربعاء بسلوان (إقليم الناظور)، افتتاح حي جامعي، بطاقة إيوائية تبلغ 678 سريرا، من طرف كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي.

ويأتي تشييد هذا الحي الجامعي، الذي يمتد على مساحة 30 ألف متر مربع ويحتوي على 340 غرفة مجهزة، لمواكبة الطلب المتزايد للطلبة على الكلية المتعددة التخصصات بسلوان، التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، والرفع من الطاقة الإيوائية بإقليم الناظور.

وتندرج هذه المنشأة، التي بلغت كلفتها الإجمالية 39،3 مليون درهم، في إطار البرنامج الوطني للرفع من الطاقة الإيوائية لفائدة الطلبة الجامعيين الذي ينفذه المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.

ويتوفر هذا المركب السكني الجامعي على مطعم يمتد على مساحة 1348 متر مربع وفضاءات خضراء وجناح إداري وبنيات لفائدة الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال السيد الصمدي، خلال حفل الافتتاح الذي تميز بحضور عامل إقليم الناظور علي خليل، إن هذا الحي الجامعي، الذي أنشئ طبقا لمعايير الجودة، يتوخى تشجيع الطلبة على متابعة دراستهم الجامعية وتجاوز الإكراهات المرتبطة بالسكن.

وأكد، في هذا الصدد، أن الطالب يظل في صلب الإصلاح البيداغوجي الجامعي، ما يقتضي تعزيز بنيات الاستقبال وتحسين جودة التكوينات، لافتا إلى أن إقليم الناظور يحتضن العديد من المشاريع المهيكلة، من قبيل مشروع مارتشكيا وميناء الناظور – غرب المتوسط والحظيرة الصناعية بسلوان، وهو ما يتطلب تنويع العرض الجامعي الذي يتعين أن يتلاءم مع متطلبات سوق الشغل وأن ينسجم مع مقتضيات الجهوية الموسعة.

من جهته، أفاد رئيس جامعة محمد الأول بوجدة محمد بنقدور بأن حوالي 560 طالبا مسجلين بالفعل للاستفادة من خدمات هذا المركب السكني الجامعي الذي يوفر ظروفا جيدة للسكن والإطعام.

وأضاف أن الجامعة ستعمل في إطار مقاربة تشاركية مع مختلف الشركاء والفاعلين المحليين على تحديد حاجيات إقليم الناظور المتعلقة بالكفاءات والتخصصات، والمساهمة، بالتالي، في إحداث قطب جامعي في الإقليم، مؤكدا أن التكوين وتأهيل الموارد البشرية يشكلان رافعة للتنمية الجهوية.

من جانبه، أشار نور الدين التهامي، مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية بالنيابة، إلى أن هذا الحي الجامعي، الذي يتوفر على جناحين للذكور وجناح للإناث ، يأتي لتعزيز الجهود المبذولة من أجل تحسين شروط إيواء وإطعام الطلبة.

وتابع أن أشغال التوسعة، التي ستتم مباشرتها في غضون شهر ونصف، تهم إحداث مرافق إضافية، من قبيل الملاعب الرياضية والمركز الصحي.

‫شوف تيفي

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