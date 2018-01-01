عاجل..مقتل داعية سعودي معروف بالقرطاس+فيديو ﻿

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قتل الداعية السعودي المعروف عبدالعزيز بن صالح التويجري، يومه الأربعاء، برصاص مسلحين مجهولين في غينيا كوناكري، فيما نجا مرافقه الداعية أحمد المنصور من الاغتيال.

"شوف تيفي"

 قتل الداعية السعودي المعروف عبدالعزيز بن صالح التويجري، يومه الأربعاء، برصاص مسلحين مجهولين في غينيا كوناكري، فيما نجا مرافقه الداعية أحمد المنصور من الاغتيال.

وحسب ما كشف عنه موقع "سبق" السعودي قبل قليل فقد نعى دعاة وطلاب العلم الشرعي الداعية عبدالعزيز التويجري عبر حساباتهم في موقع "تويتر"، وأكدوا أن الاغتيال كان برصاص مجهولين بعد فراغ الداعية ومرافقه من إقامة دورة شرعية لشرح كتاب التوحيد.

ونشر الموقع السعودي مقطع فيديو، قال إنه آخر فيديو للداعية قبل مقتله اليوم بغينيا بعد تقديمه لدروس دينية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سعودي عبد العزيز بن صالح التويجري مسلحين

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