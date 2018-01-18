 فوضى وشغب وسط مدينة الدار البيضاء بعد مباراة المنتخب المحلي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الدنمارك توجه صفعة جديدة للبوليساريو | دولي

الدنمارك توجه صفعة جديدة للبوليساريو

ترامب ينفي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس .. وهذه آخر المستجدات | دولي

ترامب ينفي نقل السفارة الأمريكية إلى ''القدس'' .. وهذه آخر المستجدات

30 مثليا مغربيا يطلبون اللجوء | مجتمع

30 مثليا مغربيا يطلبون اللجوء

إحالة أستاذين على غرفة الجنايات بتهمة الاعتداء الجنسي على تلميذات ببركان | مجتمع

إحالة أستاذين على غرفة الجنايات بتهمة الاعتداء الجنسي على تلميذات ببركان

تقرير بي إن سبورت.. ريال مدريد يبحث عن الخروج من الأزمة عبر بوابة كأس الملك | بووز

تقرير ''بي إن سبورت''.. ريال مدريد يبحث عن الخروج من الأزمة عبر بوابة كأس الملك

مثير..هاذ شي اللي بقى: واحد دخل يدوز الامتحان في مكان تلميذ بطنجة..وها شنو وقع ليه | مجتمع

مثير..هاذ شي اللي بقى: واحد دخل يدوز الامتحان في مكان تلميذ بطنجة..وها شنو وقع ليه

فيديو / بادو الزاكي على قناة جزائرية : الزوجة ديالي حركات معايا من فنلندا الى المغرب | بووز

فيديو / بادو الزاكي على قناة جزائرية : الزوجة ديالي حركات معايا من فنلندا الى المغرب

بالفيديو..سعد لمجرد وريدوان معا في باريس | ثقافة و فنون

بالفيديو..سعد لمجرد وريدوان معا في باريس

فريق حزب المصباح يحيل على مكتب مجلس النواب مقترح قانون لتحديد شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان | بوليتيك

فريق حزب المصباح يحيل على مكتب مجلس النواب مقترح قانون لتحديد شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات

''الفهايمية''.. وفن ''الترياب''

فوضى وشغب وسط مدينة الدار البيضاء بعد مباراة المنتخب المحلي

بتاريــخ : 17 يناير 2018 / 21:55 فوضى وشغب وسط مدينة الدار البيضاء بعد مباراة المنتخب المحلي | حوادث و حقوق
فوضى وشغب وسط مدينة الدار البيضاء بعد مباراة المنتخب المحلي
اندلعت أعمال شغب وسط مدينة الدار البيضاء من طرف بعض الجماهير التي ساندت المنتخب المغربي المحلي أمام نظيره الغيني برسم الجولة الثانية من منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين.

شوف سبور

اندلعت أعمال شغب وسط مدينة الدار البيضاء من طرف بعض الجماهير التي ساندت المنتخب المغربي المحلي أمام نظيره الغيني برسم الجولة الثانية من منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وعرفت " الكرة الأرضية"، فوضى عارمة بالقرب من المحلات التجارية التي تعرضت للرشق بالحجارة بعد وصول الجماهير المغربية عبر الحافلات التي خصصت لنقلها من مركب محمد الخامس.

هذا وقد تمكن المنتخب المغربي من بلوغ دور ربع النهائي بعد تحقيق الفوز الثاني على التوالي على حساب غينيا بنتيجة هاتريك من توقيع المهاجم أيوب الكعبي مقابل هدف واحد.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب فوضى شغب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مؤلم ..رضيع مات بمدينة بني ملال والسبب سيارة إسعاف وزارة الصحة ما فيهاش المازوط | حوادث و حقوق

مؤلم ..رضيع مات بمدينة بني ملال والسبب سيارة إسعاف وزارة الصحة ما فيهاش المازوط

عاجل..اعتقال بارون المخدرات اللي هربوه أشخاص يرتدون ملابس رجال الأمن بالرباط | حوادث و حقوق

عاجل..اعتقال بارون المخدرات اللي هربوه أشخاص يرتدون ملابس رجال الأمن بالرباط

مثير..حضيو راسكم: بوليسي مزيف نصب على فتيات ووهمهم بالزواج في طنجة والدار البيضاء | حوادث و حقوق

مثير..حضيو راسكم: بوليسي مزيف نصب على فتيات ووهمهم بالزواج في طنجة والدار البيضاء

يا ربي السلامة..فنان مزور خطف فتاة وغتاصبها مع صحابو بمدينة مكناس | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..فنان مزور خطف فتاة وغتاصبها مع صحابو بمدينة مكناس

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..فرحة الجمهور المغربي مباشرة بعد تأهل المنتخب المحلي إلى ربع نهائي كأس إفريقيا | خارج البلاطو
منذ 4 دقائق

بالفيديو..فرحة الجمهور المغربي مباشرة بعد تأهل المنتخب المحلي إلى ربع نهائي كأس إفريقيا

شوفو كيفاش استقبل الجمهور حافلة المنتخب المغربي مباشرة بعد الفوز على المنتخب الغيني | خارج البلاطو

شوفو كيفاش استقبل الجمهور حافلة المنتخب المغربي مباشرة بعد الفوز على المنتخب الغيني

بالفيديو..لأول مرة كريمة غيث تتحدث عن لقائها بالفنان التركي مهند | خارج البلاطو

بالفيديو..لأول مرة كريمة غيث تتحدث عن لقائها بالفنان التركي ''مهند''

بالفيديو..قصـــة صادمة..بعد بنادري الداودية..رجل مغربي اغتاصب بنتو فوجدة وهاشنو كان كايدير ليها..والأم تناشد المسؤولين..بغيت حق بنتي | خارج البلاطو

بالفيديو..قصـــة صادمة..بعد بنادري الداودية..رجل مغربي اغتاصب بنتو فوجدة وهاشنو كان كايدير ليها..والأم تناشد المسؤولين..بغيت حق بنتي

﻿

آخر المستجدات

الدنمارك توجه صفعة جديدة للبوليساريو | دولي
منذ 1 دقيقة

الدنمارك توجه صفعة جديدة للبوليساريو

ترامب ينفي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس .. وهذه آخر المستجدات | دولي

ترامب ينفي نقل السفارة الأمريكية إلى ''القدس'' .. وهذه آخر المستجدات

30 مثليا مغربيا يطلبون اللجوء | مجتمع

30 مثليا مغربيا يطلبون اللجوء

إحالة أستاذين على غرفة الجنايات بتهمة الاعتداء الجنسي على تلميذات ببركان | مجتمع

إحالة أستاذين على غرفة الجنايات بتهمة الاعتداء الجنسي على تلميذات ببركان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.