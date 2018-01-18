فوضى وشغب وسط مدينة الدار البيضاء بعد مباراة المنتخب المحلي ﻿

اندلعت أعمال شغب وسط مدينة الدار البيضاء من طرف بعض الجماهير التي ساندت المنتخب المغربي المحلي أمام نظيره الغيني برسم الجولة الثانية من منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين.

شوف سبور

اندلعت أعمال شغب وسط مدينة الدار البيضاء من طرف بعض الجماهير التي ساندت المنتخب المغربي المحلي أمام نظيره الغيني برسم الجولة الثانية من منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وعرفت " الكرة الأرضية"، فوضى عارمة بالقرب من المحلات التجارية التي تعرضت للرشق بالحجارة بعد وصول الجماهير المغربية عبر الحافلات التي خصصت لنقلها من مركب محمد الخامس.

هذا وقد تمكن المنتخب المغربي من بلوغ دور ربع النهائي بعد تحقيق الفوز الثاني على التوالي على حساب غينيا بنتيجة هاتريك من توقيع المهاجم أيوب الكعبي مقابل هدف واحد.