مؤلم ..رضيع مات بمدينة بني ملال والسبب سيارة إسعاف وزارة الصحة ما فيهاش المازوط ﻿

كشفت جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الانسان ببني ملال، يومه الأربعاء، أن رضيعا يبلغ عمره ستة أيام تنحدر أسرته من منطقة كاف النسور بإقليم خنيفرة، فارق الحياة، بسبب عدم توفر سيارة الإسعاف على مبلغ مالي

"شوف تيفي"

كشفت جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الانسان ببني ملال، يومه الأربعاء، أن رضيعا يبلغ عمره ستة أيام تنحدر أسرته من منطقة كاف النسور بإقليم خنيفرة، فارق الحياة، بسبب عدم توفر سيارة الإسعاف على مبلغ مالي لوضع "البنزين".

ونشرت الجمعية مقطع فيديو على حسابها بالفيسبوك، وأشارت إلى أن الرضيع مات لأن والده عجز عن دفع مبلغ مالي لوضع البنزين بسيارة إسعاف وزارة الصحة، مشيرة في الوقت نفسه أن الرضيع المتوفى لم يجد سريرا في مستشفيات خنيفرة وبني ملال، ولهذا طًلب من أسرته نقله إلى المستشفى بالدار البيضاء مقابل دفع مبلغ 1500 درهم للمستشفى الجهوي ببني ملال حتى تتمكن سيارة إسعاف وزارة الصحة من وضع البنزين.