ملف أحداث الحسيمة يجر النقيب ''محمد زيان'' إلى القضاء ﻿

توصل صبيحة يومه الأربعاء النقيب '' محمد زيان '' باستدعاء للمثول أمام الغرفة المدنية الأولى، لجلسة 25 يناير 2018 وذلك بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

''شـوف تيفي''

توصل صبيحة يومه الأربعاء النقيب '' محمد زيان '' باستدعاء للمثول أمام الغرفة المدنية الأولى، لجلسة 25 يناير 2018 وذلك بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

وفي هذا الصدد سبق وقدم كل من الوكيل العام بالرباط ومدير السجن المحلي بعين السبع بالدار البيضاء، بشكاية في بداية شهر يوليوز ، بعد ما قام النقيب ''محمد زيان'' بنشر ''فيديو'' عبر موقع ''اليوتوب'' على شكل رسالة اعتبرها حينذاك بالتاريخية وحاول توضيح بعض ما يتعلق بملف أحداث الحسيمة .

هذا وقد أثارت الرسالة جدلا واسعا بين مصدق ومكذب إلى أن تدخلت النيابة العامة على الخط،، ولا زالت أطوار الكشف عن حقيقتها وملابساتها إلى حدود الجلسة التي خصصت لأجل النظر في القضية.