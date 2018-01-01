 مدير المركز السينمائي المغربي دخل طول وعرض فسعيد الناصري و مفتاح و الفنانين اللي احتجو أمام البرلمان..المحتجون أعمالهم لا تستحق الدعم ﻿
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مدير المركز السينمائي المغربي دخل طول وعرض فسعيد الناصري و مفتاح و الفنانين اللي احتجو أمام البرلمان..المحتجون أعمالهم لا تستحق الدعم

بتاريــخ : 17 يناير 2018 / 19:43 مدير المركز السينمائي المغربي دخل طول وعرض فسعيد الناصري و مفتاح و الفنانين اللي احتجو أمام البرلمان..المحتجون أعمالهم لا تستحق الدعم | ثقافة و فنون
مدير المركز السينمائي المغربي دخل طول وعرض فسعيد الناصري و مفتاح و الفنانين اللي احتجو أمام البرلمان..المحتجون أعمالهم لا تستحق الدعم
بعد أيام على تنظيم مجموعة من الفنانين المغاربة وقفة احتجاجية أمام البرلمان، بالعاصمة الرباط، ضد ما أسموه ب''الزبونية والمحسوبية''، التي تنهجها القنوات التلفزيونية الوطنية، والمركز السينمائي

شوف تيفي:

بعد أيام على تنظيم مجموعة من الفنانين المغاربة وقفة احتجاجية أمام البرلمان، بالعاصمة الرباط، ضد ما أسموه ب"الزبونية والمحسوبية"، التي تنهجها القنوات التلفزيونية الوطنية، والمركز السينمائي المغربي، وإقصاء المهنيين المتمرسين، قال "صارم الفاسي الفهري"، مدير المركز السينمائي المغربي، "إن الفنانين الذي احتجوا أمام البرلمان لايمثلون سوى أنفسهم، هم أربعة أفراد لا أكثر، احتجوا وسط من يمثلون التلفزيون، ليوهموا بأن عددهم كبير، وهذا غير صحيح، من جهة أخرى، ليس لهم الحق بأن يتحدثوا باسم الهيئة، أو يقيموا السينما المغربية ويحكموا عليها بالرداءة".

وأضاف ​"صارم" في حوار نشرته أسبوعية المشعل، أن "النقاش كان لابد أن يتمحور حول الإبداع، والمحتجون ولأنهم لم يستفيدوا من الدعم أرادوا أن يدعون بأن تمة فسادا في القطاع وهذا غير صحيح"، وزاد قائلا : " عن أي فساد يتحثدون، هم يعلمون جيدا أنه في ظرف ثلاث سنوات حصل 140 فنانا على الدعم، فهل يمكن اعتبار من استفادوا من الدعم كان ذلك عن طريق الفساد؟ وهل اللجن التي تدرس المشاريع وتقدم الدعم فاسدة؟ ".

وأكد صارم الفاسي الفهري المدير السينمائي المغربي أن هذا الكلام فارغ، ولا أساس له من الصحة.

تفاصيل الحوار المثير تجدونه في العدد الجديد من أسبوعية المشعل..

‫شوف تيفي

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محتجون فنانين مغاربة فساد دعم شوف تيفي

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