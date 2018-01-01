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​ حصري: ''كابيلو'' يكشف حقيقة ''شيك'' علي حمدي لخلافة حسبان على رأس الرجاء

بتاريــخ : 17 يناير 2018 / 19:31 ​ حصري: كابيلو يكشف حقيقة شيك علي حمدي لخلافة حسبان على رأس الرجاء | سبور
​ حصري: ''كابيلو'' يكشف حقيقة ''شيك'' علي حمدي لخلافة حسبان على رأس الرجاء
كشف ''كابيلو'' أحد أبرز الوجوه في أوساط منخرطي نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، حقيقة شيك بمبلغ 500 مليون سنتيم كان قد تعهد علي حمدي المرشح لرئاسة الرجاء بضخها في خزينة النادي مقابل انسحاب حسبان.

شـــوف تيفي:

كشف ''كابيلو'' أحد أبرز الوجوه في أوساط منخرطي نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، حقيقة شيك بمبلغ 500 مليون سنتيم كان قد تعهد علي حمدي المرشح لرئاسة الرجاء بضخها في خزينة النادي مقابل انسحاب حسبان.

وقال كابيلو في تصريح ل''شوف تيفي'' أن حمدي تملص من وضع شيك بقيمة 500 مليون، مضيفا قوله: ''اجتمعنا يوم قبل الجمع العام بحضور مجموعة من المنخرطين ابرزهم رشيد البوصيري، والحاج دحنان، والابراهيمي، اضافة للرئيس السابق محمد بودريقة واتفقنا مع حمدي على احضار الشيك..ضربنا موعدا في الغذ على الساعة الثانية عشرة زوالا من احل تسليم الشيك للموثق غير ان حمدي لم يحضر حتى الساعة الرابعة''.

وأضاف كابيلو:'' شعرنا بأن الرجل يماطل ويراوغ..طلب أن يحضر موثقه الشخصي قلنا امين ليتضح في الأخير أن وعده كان مجرد كلام بعدما افتعل مشكل قبل نهاية الاجتماع وقال لنا من انتم لنسلمكم الشيك''.
واوضح المتحذث ذاته، انه قرر عدم الدخول مجددا في مثل هذه الأمزر مشددا على انه سيواصل اداء مهامه كمنخرط رجاوي مثله مثل جميع المنخرطين.​

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الرجاء منخرط البوصيري رئاسة الرجاء

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