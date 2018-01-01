مثير..حضيو راسكم: بوليسي مزيف نصب على فتيات ووهمهم بالزواج في طنجة والدار البيضاء ﻿

تمكنت فرقة الأبحاث التابعة للأمن العمومي لمنطقة طنجة المدينة، خلال الأسبوع الجاري من إيقاف شخص بوسط المدينة بعد توصلها بمعلومات من أحد الضحايا الذين عرضهم للنصب و الاحتيال تفيد بمكان تواجده .

"شوف تيفي"

تمكنت فرقة الأبحاث التابعة للأمن العمومي لمنطقة طنجة المدينة، خلال الأسبوع الجاري من إيقاف شخص بوسط المدينة بعد توصلها بمعلومات من أحد الضحايا الذين عرضهم للنصب و الاحتيال تفيد بمكان تواجده .

وحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" فقد أسفرت عملية تفتيش الموقوف عن حجز أصفاد مزورة، كان يستخدمها ليوهم ضحاياه بأنه رجل شرطة، حيث يتقدم في الغالب من أجل خطبتهن ووعدهن بالزواج ليقوم بعدها بالحصول منهن على أموال من أجل الإعداد لبيت الزوجية ، قبل أن يختفي عن الأنظار.

وأكد المصدر ذاته أن الموقوف اعترف خلال التحقيق معه باقتراف عمليات نصب واحتيال وانتحال صفة شرطي لإيهام فتيات بأنه موظف شرطة للإيقاع بهن وأخذ بعض الأموال منهن ثم الاختفاء، مشيرا إلى أن الشرطي المزيف، قام بعمليات النصب بكل من مدينتي الدار البيضاء وطنجة.