ابن مدينة الدارالبيضاء..أيوب الكعبي يقود المنتخب المغربي لدور الربع في منافسات الشان على حساب غينيا ﻿

ضمن المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، مروره للدور الموالي من نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين بعد تحقيق نتيجة الفوز على نظيره الغيني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد برسم الجولة الثانية من

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ضمن المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، مروره للدور الموالي من نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين بعد تحقيق نتيجة الفوز على نظيره الغيني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد برسم الجولة الثانية من البطولة القارية.

وعرفت المباراة حضورا جماهيريا مهما بمدرجات مركب محمد الخامس التي ساندت الأسود منذ انطلاق اللقاء، ليتمكن اللاعب أيوب الكعبي من فتح حصة التسجيل في الدقيقة 27، وبعد دقيقة على تقدم المنتخب المغربي استغل سايدوبا بيسيري مهاجم غينيا هفوة دفاعية للأسود ليعادل الكفة وتنتهي الجولة الاولى بالتعادل هدف في كل شباك.

وخلال الجولة الثانية عاد المتألق أيوب الكعبي مهاجم فريق نهضة بركان ليضيف الهدف الثاني والثالث في كل من الدقيقة 64 و68 مانحا التقدم للمنتخب المغربي ويرفع رصيده التهديفي لخمسة أهداف.

وبهذه النتيجة رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 6 نقاط بعد تحقيق الفوز في مباراته الأولى أمام موريتانيا بنتيجة أربعة أهداف دون رد في حين فشل المنتخب الغيني في تحقيق ولا نقطة منذ انطلاقة المنافسات.