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يا ربي السلامة..فنان مزور خطف فتاة وغتاصبها مع صحابو بمدينة مكناس

بتاريــخ : 17 يناير 2018 / 18:29 يا ربي السلامة..فنان مزور خطف فتاة وغتاصبها مع صحابو بمدينة مكناس | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..فنان مزور خطف فتاة وغتاصبها مع صحابو بمدينة مكناس
سقطت فتاة مؤخرا، ضحية ذئاب بشرية، قاموا باستدراجها واغتصابها خلال جلسة خمرية داخل أحد المنازل بالعاصمة الإسماعيلية مكناس.

"شوف تيفي"

سقطت فتاة مؤخرا، ضحية ذئاب بشرية، قاموا باستدراجها واغتصابها خلال جلسة خمرية داخل أحد المنازل بالعاصمة الإسماعيلية مكناس.

وحسب مصادر محلية فإن شخصا يحمل آلة موسيقية، التقى بفتاة بالقرب من محطة القطار الأمير عبد القادر، وأوهمها بأنه فنان، قبل أن يقنعها بمرافقته للعمل في فرقة "كورال"، لكنها وجدت نفسها داخل منزل رفقة 3 أشخاص آخرين، تناوبوا على اغتصابها.

وأشارت ذات المصادر أن الضحية بعد تعرضها للاغتصاب تم رميها بغابة ضواحي مدينة مكناس، لتتقدم بشكاية للمصالح الأمنية التي تمكنت من إيقاف المتورطين الأربعة قبل إحالتهم على الوكيل العام للملك باستئنافية مكناس.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مكناس شكاية آلة موسيقية الاغتصاب فنان

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