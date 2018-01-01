ســــكوب من بنحمد..بعد أشهر على مقتل البرلماني مرداس..خطيبتو ''خولة خنجر'' تزوجات وهاشكون راجلها ﻿

بعد إغلاق ملف أبشع جريمة قتل عرفها المغرب والتي راح ضحيتها البرلماني عبد اللطيف مرداس، أكدت مصادر خاصة لـ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء، أن خطيبة الأخير ''خولة خنجر و التي تنحدر من منطقة ابن حمد تزوجت

شـــوف تيفي:

بعد إغلاق ملف أبشع جريمة قتل عرفها المغرب والتي راح ضحيتها البرلماني عبد اللطيف مرداس، أكدت مصادر خاصة لـ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء، أن خطيبة الأخير ''خولة خنجر و التي تنحدر من منطقة ابن حمد تزوجت بعد هذه الواقعة المؤلمة.

و كشفت مصادرنا القريبة من خولة أن الأخيرة تزوجت من مواطن سعودي و تنتظر بعض الوثائق لتلتحق بزوجها بالسعودية بعد هذه الواقعة التي أثرت في نفسيتها نظرا للعلاقة الطيبة التي كانت تجمعها بالراحل مرداس.

و معلوم أن خولة خنجر كانت قد ظهرت عبر قناة ''شوف تيفي'' شهر مارس 2017 في أول تصريح بوجه مكشوف أكدت علاقة الحب التي كانت تجمعها بالراحل مرداس.

هذا و قد أسدل الستار على ملف مقتل البرلماني مرداس بعد الحكم بالإعدام على قاتله هشام مشتري و المؤبد على زوجته الخائنة و 50 سنة بين شركائهما.