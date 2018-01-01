 ســــكوب من بنحمد..بعد أشهر على مقتل البرلماني مرداس..خطيبتو ''خولة خنجر'' تزوجات وهاشكون راجلها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شُبهة التزوير تلاحق مسؤولا ب البيجيدي | بوليتيك

شُبهة التزوير تلاحق مسؤولا ب ''البيجيدي''

الدنمارك توجه صفعة جديدة للبوليساريو | دولي

الدنمارك توجه صفعة جديدة للبوليساريو

ترامب ينفي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس .. وهذه آخر المستجدات | دولي

ترامب ينفي نقل السفارة الأمريكية إلى ''القدس'' .. وهذه آخر المستجدات

30 مثليا مغربيا يطلبون اللجوء | مجتمع

30 مثليا مغربيا يطلبون اللجوء

إحالة أستاذين على غرفة الجنايات بتهمة الاعتداء الجنسي على تلميذات ببركان | مجتمع

إحالة أستاذين على غرفة الجنايات بتهمة الاعتداء الجنسي على تلميذات ببركان

تقرير بي إن سبورت.. ريال مدريد يبحث عن الخروج من الأزمة عبر بوابة كأس الملك | بووز

تقرير ''بي إن سبورت''.. ريال مدريد يبحث عن الخروج من الأزمة عبر بوابة كأس الملك

مثير..هاذ شي اللي بقى: واحد دخل يدوز الامتحان في مكان تلميذ بطنجة..وها شنو وقع ليه | مجتمع

مثير..هاذ شي اللي بقى: واحد دخل يدوز الامتحان في مكان تلميذ بطنجة..وها شنو وقع ليه

فيديو / بادو الزاكي على قناة جزائرية : الزوجة ديالي حركات معايا من فنلندا الى المغرب | بووز

فيديو / بادو الزاكي على قناة جزائرية : الزوجة ديالي حركات معايا من فنلندا الى المغرب

بالفيديو..سعد لمجرد وريدوان معا في باريس | ثقافة و فنون

بالفيديو..سعد لمجرد وريدوان معا في باريس

''الفهايمية''.. وفن ''الترياب''

ســــكوب من بنحمد..بعد أشهر على مقتل البرلماني مرداس..خطيبتو ''خولة خنجر'' تزوجات وهاشكون راجلها

بتاريــخ : 17 يناير 2018 / 17:48 ســــكوب من بنحمد..بعد أشهر على مقتل البرلماني مرداس..خطيبتو خولة خنجر تزوجات وهاشكون راجلها | مجتمع
ســــكوب من بنحمد..بعد أشهر على مقتل البرلماني مرداس..خطيبتو ''خولة خنجر'' تزوجات وهاشكون راجلها
بعد إغلاق ملف أبشع جريمة قتل عرفها المغرب والتي راح ضحيتها البرلماني عبد اللطيف مرداس، أكدت مصادر خاصة لـ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء، أن خطيبة الأخير ''خولة خنجر و التي تنحدر من منطقة ابن حمد تزوجت

شـــوف تيفي:

 بعد إغلاق ملف أبشع جريمة قتل عرفها المغرب والتي راح ضحيتها البرلماني عبد اللطيف مرداس، أكدت مصادر خاصة لـ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء، أن خطيبة الأخير ''خولة خنجر و التي تنحدر من منطقة ابن حمد تزوجت بعد هذه الواقعة المؤلمة.

 و كشفت مصادرنا القريبة من خولة أن الأخيرة تزوجت من مواطن سعودي و تنتظر بعض الوثائق لتلتحق بزوجها بالسعودية بعد هذه الواقعة التي أثرت في نفسيتها نظرا للعلاقة الطيبة التي كانت تجمعها بالراحل مرداس.

 و معلوم أن خولة خنجر كانت قد ظهرت عبر قناة ''شوف تيفي'' شهر مارس 2017 في أول تصريح بوجه مكشوف أكدت علاقة الحب التي كانت تجمعها بالراحل مرداس.

 هذا و قد أسدل الستار على ملف مقتل البرلماني مرداس بعد الحكم بالإعدام على قاتله هشام مشتري و المؤبد على زوجته الخائنة و 50 سنة بين شركائهما.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــــوف تيفي المغرب مرداس برلماني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

30 مثليا مغربيا يطلبون اللجوء | مجتمع

30 مثليا مغربيا يطلبون اللجوء

إحالة أستاذين على غرفة الجنايات بتهمة الاعتداء الجنسي على تلميذات ببركان | مجتمع

إحالة أستاذين على غرفة الجنايات بتهمة الاعتداء الجنسي على تلميذات ببركان

مثير..هاذ شي اللي بقى: واحد دخل يدوز الامتحان في مكان تلميذ بطنجة..وها شنو وقع ليه | مجتمع

مثير..هاذ شي اللي بقى: واحد دخل يدوز الامتحان في مكان تلميذ بطنجة..وها شنو وقع ليه

سجين وافته المنية اليوم بالسجن المحلي عين السبع | مجتمع

سجين وافته المنية اليوم بالسجن المحلي عين السبع

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..فرحة الجمهور المغربي مباشرة بعد تأهل المنتخب المحلي إلى ربع نهائي كأس إفريقيا | خارج البلاطو
منذ 13 دقيقة

بالفيديو..فرحة الجمهور المغربي مباشرة بعد تأهل المنتخب المحلي إلى ربع نهائي كأس إفريقيا

شوفو كيفاش استقبل الجمهور حافلة المنتخب المغربي مباشرة بعد الفوز على المنتخب الغيني | خارج البلاطو

شوفو كيفاش استقبل الجمهور حافلة المنتخب المغربي مباشرة بعد الفوز على المنتخب الغيني

بالفيديو..لأول مرة كريمة غيث تتحدث عن لقائها بالفنان التركي مهند | خارج البلاطو

بالفيديو..لأول مرة كريمة غيث تتحدث عن لقائها بالفنان التركي ''مهند''

بالفيديو..قصـــة صادمة..بعد بنادري الداودية..رجل مغربي اغتاصب بنتو فوجدة وهاشنو كان كايدير ليها..والأم تناشد المسؤولين..بغيت حق بنتي | خارج البلاطو

بالفيديو..قصـــة صادمة..بعد بنادري الداودية..رجل مغربي اغتاصب بنتو فوجدة وهاشنو كان كايدير ليها..والأم تناشد المسؤولين..بغيت حق بنتي

﻿

آخر المستجدات

شُبهة التزوير تلاحق مسؤولا ب البيجيدي | بوليتيك
منذ 5 دقائق

شُبهة التزوير تلاحق مسؤولا ب ''البيجيدي''

الدنمارك توجه صفعة جديدة للبوليساريو | دولي

الدنمارك توجه صفعة جديدة للبوليساريو

ترامب ينفي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس .. وهذه آخر المستجدات | دولي

ترامب ينفي نقل السفارة الأمريكية إلى ''القدس'' .. وهذه آخر المستجدات

30 مثليا مغربيا يطلبون اللجوء | مجتمع

30 مثليا مغربيا يطلبون اللجوء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.