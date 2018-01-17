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بالصور.. أجواء حماسية رائعة بمركب محمد الخامس في مباراة الأسود وغينيا

بتاريــخ : 17 يناير 2018 / 16:53 بالصور.. أجواء حماسية رائعة بمركب محمد الخامس في مباراة الأسود وغينيا | سبور
بالصور.. أجواء حماسية رائعة بمركب محمد الخامس في مباراة الأسود وغينيا
أجواء حماسية رائعة في هذه الأثناء بمركب محمد الخامس، خلال مباراة المنتخب المغربي المحلي أمام نظيره الغيني برسم الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمّم إفريقيا للمحليين.

شوف سبور

أجواء حماسية رائعة في هذه الأثناء بمركب محمد الخامس، خلال مباراة المنتخب المغربي المحلي أمام نظيره الغيني برسم الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمّم إفريقيا للمحليين.

وتشهد المباراة القارية حضورا جماهيريا كبيرا ومساندة قوية لأبناء جمال السلامي بمركب محمد الخامس، بحيث لم تبخل الجماهير على دعم اللاعبين وحثهم على تحقيق الفوز وضمان الصعود إلى الدور الموالي من المنافسة.

ومعلوم أن المنتخب المغربي قد حقق فوزا مهما في مباراته الأولى أمام موريتانيا بنتيجة أربعة أهداف في حين انهزم منتخب غينيا أمام السودان بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

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شوف سبور المغرب المنتخب المغربي

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