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دخلات للمصحة لاستئصال الرحم وطاحت فغيبوبة بسبب خطأ طبي

بتاريــخ : 17 يناير 2018 / 16:13 دخلات للمصحة لاستئصال الرحم وطاحت فغيبوبة بسبب خطأ طبي | مجتمع
دخلات للمصحة لاستئصال الرحم وطاحت فغيبوبة بسبب خطأ طبي
استقبلت إحدى المصحات بمدينة الجديدة حالة لسيدة في صحة جيدة خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أنها دخلت في غيبوبة أثناء إجراء العملية.

شوف تيفي:

استقبلت إحدى المصحات بمدينة الجديدة حالة لسيدة في صحة جيدة خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أنها دخلت في غيبوبة أثناء إجراء العملية.

وفي اتصال هاتفي لأخت المريضة بشوف تيفي، فإن السيدة تبلغ من العمر 43 سنة، قد دخلت المصحة بمدينة الجديدة لاستئصال الرحم، إلا أنها تعرضت لغيبوبة أثناء إجراء العملية، لتتفاجأ الأسرة بما حدث، خصوصا وأنها كانت بصحة جيدة.

وترقد الآن السيدة بمستشفى الشيخ زايد بالدارالبيضاء، في حالة غيبوبة منذ حوالي 10 أيام، مما جعل عائلة المريضة تتخوف على مصيرها جراء ما عانت منه بسبب الإهمال الطبي.



‫شوف تيفي

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​غيبوبة خطأ طبي مصحة الرحم شوف تيفي​

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