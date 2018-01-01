خطير..داكشي ديال الأفلام: عصابة يرتدون ملابس رجال الأمن هربوا بارون مخدرات مسجون بسجن تيفلت ﻿

نجح أشخاص يرتدون ملابس عناصر الأمن الوطني وموظفي السجون، صباح الأحد الماضي، في تهريب بارون المخدرات الشهير الشريف العروصي من داخل مؤسسة صحية تابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط.

''شوف تيفي''

نجح أشخاص يرتدون ملابس عناصر الأمن الوطني وموظفي السجون، صباح الأحد الماضي، في تهريب بارون المخدرات الشهير الشريف العروصي من داخل مؤسسة صحية تابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الأربعاء، فقد تسببت عملية التهريب الهوليودية في حالة استنفار أمني غير مسبوق على صعيد مختلف الأجهزة الأمنية التي دخلت على الخط للإيقاع بالمجرم الخطير الذي كان يقضي عقوبة سجنية مدتها 20 سنة بسجن تيفلت، ويخضع لحراسة أمنية مشددة، كما تم فتح تحقيق مع رجال الشرطة المكلفين بالحراسة، وتم الاطلاع على الصور الملتقطة بواسطة كاميرات المستشفى لتحديد صفات المهربين.

وأفاد مصدر اليومية أن السجين المدان في قضايا ترتبط بتكوين عصابة إجرامية وسرقة السيارات والاتجار في المخدرات الصلبة واعتراض سبيل المارة وسلب أغراضهم، وسبق أن جر معه 60 متهما ضمنهم 11 مسؤولا أمنيا إلى القضاء، نقل السبت الماضي من سجن تيفلت إلى ابن سينا بعد أن ادعى تدهور حالته الصحية، قبل أن يحضر مجهولون يرتدون أزياء أمنية، على الساعة الرابعة والنصف من صباح الأحد الماضي، ليهربوا السجين بعد أن تحايلوا على رجال الحراسة.

واستنادا إلى مصدر اليومية فقد باشرت أجهزة أمنية مختلطة بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط أبحاثا ميدانية للاهتداء إلى السجين الخطير الذي سبق أن أطاح سنة 2006 ب 11 مسؤولا أمنيا برتب مختلفة بالرباط وتمارة ضمنهم عمداء ممتازون ورئيس سابق لمفوضية الأمن بواد زم بعدما أثبتت الأبحاث تورطه في الاتجار في الكوكايين.