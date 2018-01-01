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بتاريــخ : 17 يناير 2018 / 16:06 عاجل..هذه هي تشكيلة المنتخب المغربي المحلي خلال مباراته أمام غينيا الاستوائية | سبور
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كشف جمال سلامي، مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين عن قائمة النخبة الوطنية التي ستواجه في مباراة رسمية قبل قليل من يومه منتخب غينيا الاستيوائية، على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة

''شوف تيفي''

كشف جمال سلامي، مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين عن قائمة النخبة الوطنية التي ستواجه في مباراة رسمية قبل قليل من يومه منتخب غينيا الاستيوائية، على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء .

وفيما يلي قائمة المنتخب الوطني: حراسة المرمى: أنس الزنيتي

الدفاع: عبد الجليل جبيرة – بدر بانون – نايف أكرد – ناهيري

الوسط: صلاح الدين السعيدي- برحمة – عبد الإله الحافيظي

الهجوم: إسماعيل الحداد – زكرياء حذراف – أيوب الكعبي

تجدر الإشارة إلى أن المباراة هي لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الأولى من الدور الأول من نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين.

 

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