عاجل..هذا مصير فتاة قاصرة تورطت في جريمة قتل بشعة بواد لاو ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مصالح الدرك الملكي بواد لاو، تمكنت قبل قليل من يومه الأربعاء، من اعتقال فتاة قاصرة تبلغ من العمر 17 سنة، تورطت في قتل شاب داخل منزل أسرته بحي الشوابل شهر دجنبر الماضي.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مصالح الدرك الملكي بواد لاو، تمكنت قبل قليل من يومه الأربعاء، من اعتقال فتاة قاصرة تبلغ من العمر 17 سنة، تورطت في قتل شاب داخل منزل أسرته بحي الشوابل شهر دجنبر الماضي.

وأكد المصدر ذاته أن عناصر الدرك الملكي، أوقفت الفتاة وهي مهاجرة سابقة بإسبانيا، مشيرا إلى أن هذه العناصر، أوقفت أول أمس الإثنين، شابا يبلغ من العمر 25 سنة، تورط بدوره في ارتكاب الجريمة التي هزت منطقة واد لاو.

وأشار ذات المصدر أن الموقوفين تم نقلهما إلى المركز القضائي الجهوي للدرك الملكي بتطوان، مبرزا في الوقت نفسه بأن الأبحاث ما تزال جارية لإيقاف المتورط الثالث في الجريمة.

تجدر الإشارة إلى أن ''شوف تيفي''، كشفت شهر دجنبر الماضي عن معطيات هذه الجريمة التي راح ضحيتها شاب، عُثر عليه جثة هامدة غارقا في دمائه داخل غرفته بمنزل أسرته.