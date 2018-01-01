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غريب: بعد أن اشتد عليه الخناق..الزفزافي يُغازل البوليس في الوقت الضائع

بتاريــخ : 17 يناير 2018 / 15:41 غريب: بعد أن اشتد عليه الخناق..الزفزافي يُغازل البوليس في الوقت الضائع | بوليتيك
غريب: بعد أن اشتد عليه الخناق..الزفزافي يُغازل البوليس في الوقت الضائع
طالب ناصر الزفزافي، مساء أمس الثلاثاء في جلسة محاكمة ''معتقلي الحراك'' باستئنافية الدار البيضاء، بـ''الرفع من أجور عناصر الشرطة''، وشدد بعد رفع الجلسة على أحقية رجال الأمن التابعين للمديرية العامة

شـــوف تيفي:

 

طالب ناصر الزفزافي، مساء أمس الثلاثاء في جلسة محاكمة ''معتقلي الحراك'' باستئنافية الدار البيضاء، بـ''الرفع من أجور عناصر الشرطة''، وشدد بعد رفع الجلسة على أحقية رجال الأمن التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني بـ''تأسيس النقابة''، وعبّر عن تضامنه مع فارس صفوان، رجل الأمن الذي تعرّض للإصابة وأصيب بشلل نصفي في مواجهات حراك الحسيمة..

العديدون استغربوا رفع ناصر الزفزافي هذه الشعارات وتساءلوا عن سياقها ورسالتها المشفرة، خاصة وأن السياق الذي جرت فيه أطوار المحاكمة كان يوجه التهمة لناصر الزفزافي وجماعته حول الخسائر التي تكبدتها مديرية الأمن الوطني ماديا وبشريا بالحسيمة، فهل الأمر يتعلق بمغازلة زعيم حراك الريف للجهاز الأمني، باعتبار حجم قوته في معمار مؤسسات الدولة، وتودده إلى مديره العام وذلك ما تحمله رسالة غزل الزفزافي للجهاز الأمني، أم هو نوع من عودة الوعي والاعتذار الضمني عما أصاب عناصر الأمن من خسائر مادية وبشرية في الحراك الاجتماعي الذي تزعمه.. وإلا فكيف يدافع عن رجال الأمن، وهو الذي كان سببا في العديد من أشكال التجييش ضد عناصر الأمن الذين كانوا ضحايا مواجهات الريف.

وكان محامي مديرية الأمن الوطني قد حصر خسائر الأمن في حراك الريف في عشرين مليون درهم، ووصل عدد ضحايا العنف وسط موظفي الأمن الوطني إلى 604 عنصرا، و178 عنصرا في صفوف جهاز القوات المساعدة.

 

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شـــوف تيفي المغرب الزفزافي حراك الريف مطالب رجال الأمن المحكمة

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