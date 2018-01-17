ســــكوب و بالصـــورة..زي جديد بمواصفات عالمية لأمن القصور و الإقامات الملكية..أكياس هوائية AIR BAG.. قفازات وأحذية جلدية ﻿

على غرار باقي زملائهم العاملين في مختلف المصالح والوحدات التابعة للأمن الوطني ، اعتمدت مديرية الحموشي الزي الجديد لموظفي الشرطة بأمن القصور والإقامات الملكية وكوكبات الدراجيين العاملين بالخفر

شـــوف تيفي:

على غرار باقي زملائهم العاملين في مختلف المصالح والوحدات التابعة للأمن الوطني ، اعتمدت مديرية الحموشي الزي الجديد لموظفي الشرطة بأمن القصور والإقامات الملكية وكوكبات الدراجيين العاملين بالخفر الملكي.

و قد ظهر يومه الأربعاء عناصر الأمن الملكي، بأزيائهم الجديدة والتي قال عنها مسؤول أمني بأنها ستساعد هذه الشريحة من الأمنيين على الاضطلاع الأمثل بوظائفهم النظامية، لما تتوفر عليه من وسائل راحة ومعايير أمان وجمالية.

و حسب ذات المصدر،تتوفر في الزي النظامي الجديد الذي وضعته المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارة موظفي الشرطة العاملين بأمن القصور والإقامات الملكية مواصفات ومعايير متميزة، تجمع من جهة أولى بين جمالية الهندام التي تتطلبها خصوصية المهام المسندة لهذه الفئة من الأمنيين، المطبوعة بالمراسيم والتشريفات الرسمية، وبين الرفع من معايير الأمان والراحة التي تتلاءم ومختلف الوضعيات التي يشتغلون فيها من جهة ثانية.

وفي هذا الصدد، فقد ارتدى دراجو الخفر الملكي أزياءهم جديدة التي تتوفر فيها خصائص أمان قادرة على تحمل ومواجهة الاصطدامات، وموصولة بمنظومة وقائية تضم أكياسا هوائية AIR BAG، فضلا عن قفازات وأحذية جلدية وخوذة رأس تتوافر جميعها على وسائل للراحة والأمان.