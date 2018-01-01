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حاريث يحسم في رحيله عن فريق شالكة الألماني

بتاريــخ : 17 يناير 2018 / 13:53 حاريث يحسم في رحيله عن فريق شالكة الألماني | سبور
حاريث يحسم في رحيله عن فريق شالكة الألماني
عبر أمين حاريث، لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، والممارس رفقة فريق شالكه04، عن رغبته في البقاء على الأقل موسمين مع الأزرق الملكي، بعد انسجامه السريع مع الأجواء السائدة داخل الفريق الألماني.

'' شوف سبور''

عبر أمين حاريث، لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، والممارس رفقة فريق شالكه04، عن رغبته في البقاء على الأقل موسمين مع الأزرق الملكي، بعد انسجامه السريع مع الأجواء السائدة داخل الفريق الألماني.

وقال حاريث في تصريح للموقع الرسمي لمسابقة الدوري الألماني، عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب صاعد لشهر دجنبر، إنه سيظل لموسميْن في شالكه04، أو سيقضي كامل مسيرته الكروية رفقة فريقه.

وسجل المغربي هدفين، بالإضافة إلى ست تمريرات حاسمة، فضلا عن الإضافة النوعية التي منحها إلى الجبهة الأمامية والتنشيط الهجومي لكتيبة المدرب الإيطالي، دومينيكو تيديسكو.

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شوف سبور المغرب المنتخب المغربي المحلي أمين حاريث

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