هذا ما قاله ناصر لارغيت عن منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين 2018 ﻿

عبر ناصر لارغيت المدير الفني داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وعضو اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي، عن سعادته لاحتضان منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين لموسم 2018 بالمغرب في الفترة ما بين 13

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عبر ناصر لارغيت المدير الفني داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وعضو اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي، عن سعادته لاحتضان منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين لموسم 2018 بالمغرب في الفترة ما بين 13 يناير إلى غاية 4 فبراير، مؤكدا أن المغرب أمام تحدي كبير ألا وهو إنجاح هذا العرس الرياضي.

وأكد لارغيت في تصريح لقناة مونتي كارلو الدولية، أن المغرب يتوفر على كل الإمكانيات اللوجيستيكية والخبرة لتنظيم أكبر التظاهرات الرياضية، منوها بالصورة والمستوى الذي أبان عنه خلال استقبال منافسات كأس العالم للأندية، موضحا أن المونديال كان فرصة للمغرب من أجل تأكيد التطور الذي يعيشه.

وأفاد المدير الفني أن معظم الدول تطمح لتنظيم البطولات القارية، معبرا عن أسفه لسحب الشان من كينيا لعدم توفرها على المعايير المتعارف عليها دوليا لتوفير الظروف الجيدة لإنجاز المنافسة.

وتابع قائلا :'' الشان بالنسبة للفنيين تبقى فكرة جدية بحكم أن معظم الأطر داخل المنتخبات تعتمد على اللاعبين المحترفين خارج بلدانهم ، وسيكون الشان فرصة لتقييم كرة القدم الإفريقية''.