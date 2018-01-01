فيلم ''الحـــــنش'' يُحطم الرقم القياسي ﻿

علمت'' شوف تيفي'' من مصادر مُطلعة يومه الأربعاء، أن الفيلم السينمائي ''لحنش'' حقق رقما قياسيا كبيرا خلال عرضه في القاعات السينمائية في الأسابيع الأربعة الأولى.

شــــوف تيفي:

علمت'' شوف تيفي'' من مصادر مُطلعة يومه الأربعاء، أن الفيلم السينمائي ''لحنش'' حقق رقما قياسيا كبيرا خلال عرضه في القاعات السينمائية في الأسابيع الأربعة الأولى.

وحسب مصادر خاصة لشوف تيفي، حطم الفيلم الرقم القياسي في 4 أسابيع ب150 ألف متفرج في 14 قاعة سينمائية بالمغرب و هو الرقم الذي يُحققه أي فيلم مغربي ناجح على مدى سنة كاملة.

و يعرض فيلم ''الحنش'' في القاعات السينمائية المغربية منذ 13 دجنبر من بطولة عزيز داداس، مجدولين الإدريسي، فضيلة بنموسى، محسن مالزي، عبدو المسناوي، زهور السليماني، إلى جانب مجموعة من الوجوه السينمائية المغربية المعروفة.