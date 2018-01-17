بالصورة..منح مهلة إضافية لنزع الواقيات من الشاحنات ﻿

كشف نجيب بوليف كاتب الدولة لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، يومه الأربعاء، عن منح أصحاب الشاحنات التي تتجاوز حمولتها 3500 كيلوغرام مهلة إضافية إلى غاية يوليوز المقبل من أجل

''شوف تيفي''

كشف نجيب بوليف كاتب الدولة لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، يومه الأربعاء، عن منح أصحاب الشاحنات التي تتجاوز حمولتها 3500 كيلوغرام مهلة إضافية إلى غاية يوليوز المقبل من أجل إزالة الواقيات الأمامية.

وأوضح بوليف في تدوينته التي نشرها على حسابه بالفيسبوك بأن مراقبة الدعامات والواقيات الأمامية إلزامية وأن كل مركبة مجهزة بهذه الدعامات تستوجب مراقبة تقنية تكميلية إلى حين قيام صاحب المركبة بنزعها، مشيرا إلى أنه وبعد استشارة المهنيين العاملين بشاحنات نقل البضائع التي تتجاوز حمولتها الإجمالية 3500 كيلوغرام، والوقوف عمليا على الموضوع، اتضح أن نزع الدعامات الأمامية الخاصة بها وإيجاد دعامات بديلة ومطابقة للمعايير القانونية الجاري بها العمل مع إعادة ربطها بالأجهزة الكهربائية للمركبة من طرف الأخصائيين يأخذ بعض الوقت، وعليه فقد تم منح مهلة إضافية استثناء لهذا النوع من المركبات قصد مطابقتها مع القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2018 بالنسبة لشاحنات نقل البضائع التي تتجاوز حمولتها الإجمالية 3500 كيلوغرام.