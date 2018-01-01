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عـــاجل: معلومات جديدة حول تعرض خادمة لاعتداء من طرف مشغلها..عندو سابقة فالاعتداء على الخادمات فكازا وها شنو دار باش ميتفضحش

بتاريــخ : 17 يناير 2018 / 13:13 عـــاجل: معلومات جديدة حول تعرض خادمة لاعتداء من طرف مشغلها..عندو سابقة فالاعتداء على الخادمات فكازا وها شنو دار باش ميتفضحش | حوادث و حقوق
عـــاجل: معلومات جديدة حول تعرض خادمة لاعتداء من طرف مشغلها..عندو سابقة فالاعتداء على الخادمات فكازا وها شنو دار باش ميتفضحش
أكدت جمعية إنصاف التي تبنت قضية العتداء على خادمة بالدارالبيضاء، في تصريح حصري لشوف تيفي أن مشغل هذه الخادمة لديه سابقة مماثلة تمثلت في الاعتداء على خادمة أخرى ، حيث نقلها لمستشفى مولاي يوسف ، وبعد

شـــوف تيفي:

أكدت جمعية إنصاف التي تبنت قضية العتداء على خادمة بالدارالبيضاء، في تصريح حصري لشوف تيفي أن مشغل هذه الخادمة لديه سابقة مماثلة تمثلت في الاعتداء على خادمة أخرى ، حيث نقلها لمستشفى مولاي يوسف ، وبعد ذلك قدمت تنازلا له .

و حسب مصادرنا، فإن مشغل الخادمة هو الذي نقلها إلى عيادة طبية، موضحا أن الأطباء المشتغلين بهذه العيادة هم الذين أخبروا مسؤولي الجمعية بهذا الاعتداء .

و كما سبق و أشارت ''شوف تيفي'' جرى فتح بحث قضائي ، تحت إشراف النيابة العامة، على خلفية تعرض خادمة لاعتداء شنيع بالعاصمة الاقتصادية .

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب خادمة الاعتداء

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