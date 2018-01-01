عـــاجل: معلومات جديدة حول تعرض خادمة لاعتداء من طرف مشغلها..عندو سابقة فالاعتداء على الخادمات فكازا وها شنو دار باش ميتفضحش ﻿

أكدت جمعية إنصاف التي تبنت قضية العتداء على خادمة بالدارالبيضاء، في تصريح حصري لشوف تيفي أن مشغل هذه الخادمة لديه سابقة مماثلة تمثلت في الاعتداء على خادمة أخرى ، حيث نقلها لمستشفى مولاي يوسف ، وبعد

شـــوف تيفي:

أكدت جمعية إنصاف التي تبنت قضية العتداء على خادمة بالدارالبيضاء، في تصريح حصري لشوف تيفي أن مشغل هذه الخادمة لديه سابقة مماثلة تمثلت في الاعتداء على خادمة أخرى ، حيث نقلها لمستشفى مولاي يوسف ، وبعد ذلك قدمت تنازلا له .

و حسب مصادرنا، فإن مشغل الخادمة هو الذي نقلها إلى عيادة طبية، موضحا أن الأطباء المشتغلين بهذه العيادة هم الذين أخبروا مسؤولي الجمعية بهذا الاعتداء .

و كما سبق و أشارت ''شوف تيفي'' جرى فتح بحث قضائي ، تحت إشراف النيابة العامة، على خلفية تعرض خادمة لاعتداء شنيع بالعاصمة الاقتصادية .