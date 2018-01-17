مؤلم..صور جديدة صادمة للخادمة اللي كواتها مشغلتها بالعافية بالبيضاء ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء، على مجموعة من الصور التي تظهر خطورة الإصابات التي تعرضت لها خادمة على يد مشغلتها بمدينة الدار البيضاء.

''شوف تيفي''

حصلت ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء، على مجموعة من الصور التي تظهر خطورة الإصابات التي تعرضت لها خادمة على يد مشغلتها بمدينة الدار البيضاء.

وأكد مصدر ''شوف تيفي'' أن الخادمة البالغة من العمر 23 سنة، ما تزال ترقد داخل مصحة خاصة بالبيضاء، ومن المنتظر أن تجرى لها اليوم عملية جراحية لعلاج الحروق التي أصيبت بها خاصة على مستوى المؤخرة.

وكانت ''شوف تيفي'' سباقة للكشف عن المعطيات الأولى الخاصة بهذه النازلة، بعد أن تقدمت الضحية بشكاية للمصالح الأمنية بأنفا، أفادت من خلالها بأن مشغلتها، أقدمت على حرقها وكيها بواسطة ''شوكة''.

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