عـــاجل: النيابة العامة تدخل على خط الاعتداء على خادمة بالدارالبيضاء و تفتح تحقيقا في الحادث+ تطورات جديدة ﻿

علم لدى مصدر بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، أنه جرى فتح بحث قضائي ، تحت إشراف النيابة العامة، على خلفية تعرض خادمة لاعتداء شنيع بالعاصمة الاقتصادية .

شـــوف تيفي:

علم لدى مصدر بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، أنه جرى فتح بحث قضائي ، تحت إشراف النيابة العامة، على خلفية تعرض خادمة لاعتداء شنيع بالعاصمة الاقتصادية .

وذكر المصدر ذاته ، أنه بعد إشعار النيابة العامة بهذا الاعتداء ، أمرت مباشرة بفتح بحث قضائي لتحديد كل الملابسات المتعلقة بهذه النازلة .

وفي سياق متصل أبرز مصدر جمعوي ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن الخادمة ( 22 سنة) تعرضت مؤخرا '' لاعتداء شنيع '' من طرف مشغلها (حروق ، كي ، كدمات ، تكدس الدم في عدة مناطق من جسمها ) ، وهو ما جعلها غير قادرة على الكلام .

وحسب مصدر بجمعية (إنصاف) ، فإن مشغل الخادمة هو الذي نقلها الى عيادة طبية، موضحا أن الأطباء المشتغلين بهذه العيادة هم الذين أخبروا مسؤولي الجمعية بهذا الاعتداء .

وأكد أن الخادمة تخضع حاليا للعناية والعلاج ،لافتة إلى أن طاقم العيادة عبر تضامنه الكبير مع هذه الخادمة ، وهو ما عكسته العناية الكبيرة بوضعها الصحي .

وحسب المصدر ذاته ، فإن ، المعطيات المتوفرة لدى الجمعية ، تؤكد أن مشغل هذه الخادمة لديه سابقة مماثلة تمثلت في الاعتداء على خادمة أخرى ، حيث نقلها لمستشفى مولاي يوسف ، وبعد ذلك قدمت تنازلا له .

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