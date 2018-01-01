عاجل..هذا جديد التلميذة المختطفة بمدينة فاس ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن التلميذة ''سكينة'' البالغة من العمر 12 سنة، عادت إلى أحضان أسرتها صباح يومه الأربعاء، بعد يومين من اختفائها.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن التلميذة ''سكينة'' البالغة من العمر 12 سنة، عادت إلى أحضان أسرتها صباح يومه الأربعاء، بعد يومين من اختفائها.

وأكدت شقيقة ''سكينة'' في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' قبل قليل أن شخصا عثر عليها بالقرب من المحطة الطرقية بفاس صباح اليوم، وربط الاتصال بهم، مشيرة إلى أن سكينة عثر عليها داخل سيارة أجرة صغيرة، طلبت من سائقها أن ينقلها إلى منزل أسرتها.

وأكدت المتحدثة بأن ''سكينة'' كشفت لها بأنها تعرضت للاختطاف على يد شخصين، قاما بوضعها داخل غرفة قبل أن تتمكن من الفرار.

ومن جهة أخرى، أكد مصدر ''شوف تيفي'' أن المصالح الأمنية بمدينة فاس، استمعت صباح اليوم لوالد ''سكينة'' للكشف عن ظروف وملابسات اختطافها.