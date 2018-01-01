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تكثيف التغطية الأمنية وتقريب الخدمات من المواطنين بمدينة الجديدة وإحداث دائرة جديدة للشرطة

بتاريــخ : 17 يناير 2018 / 12:16 تكثيف التغطية الأمنية وتقريب الخدمات من المواطنين بمدينة الجديدة وإحداث دائرة جديدة للشرطة | مجتمع
تكثيف التغطية الأمنية وتقريب الخدمات من المواطنين بمدينة الجديدة وإحداث دائرة جديدة للشرطة
قررت المديرية العامة للأمن الوطني إحداث دائرة أمنية إضافية بمدينة الجديدة، وذلك ضمن إستراتيجيتها الرامية لتقريب الخدمات الشرطية من المواطنين، وتدعيم التغطية الأمنية بالتجمعات السكنية الكبرى،

''شوف تيفي''

قررت المديرية العامة للأمن الوطني إحداث دائرة أمنية إضافية بمدينة الجديدة، وذلك ضمن إستراتيجيتها الرامية لتقريب الخدمات الشرطية من المواطنين، وتدعيم التغطية الأمنية بالتجمعات السكنية الكبرى، وكذا مواكبة الامتداد الجغرافي والنمو الديمغرافي بمختلف الحواضر المغربية.

وحسب مصدر أمني ستشرف هذه الدائرة الأمنية، والتي هي السادسة بمدينة الجديدة، على النفوذ الترابي للأحياء السكنية المحدثة مؤخرا بالمدينة، وتحديدا منطقة المطار، وهو ما سيمكن من تقريب المرفق العام الشرطي من ساكنة هذه الأحياء، وبالتالي تيسير الحق في الولوج إلى الخدمات الأمنية، خاصة الوثائق الإدارية، والتغطية الأمنية، فضلا عن المساهمة في تدعيم الإحساس بالأمن لدى المواطنين.

وأكد المصدر ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني، كانت قد أعلنت في حصيلتها السنوية عن جملة من المشاريع المبرمجة برسم سنة 2018، ومن بينها إحداث بنيات وهياكل أمنية جديدة، وتكثيف المواكبة الأمنية للامتدادات الجغرافية لعدد من التجمعات السكنية الحضرية، وذلك بغية تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين في المجـــال الأمني.

 

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